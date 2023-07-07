Арда Гюлер: «Как только появился вариант с «Реалом», все остальное потеряло ценность. Хочу бороться за место в составе»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер заявил, что все предложения потеряли ценность, когда на него вышел «Реал».

«Я повторюсь: многие клубы сделали мне предложения. Но как только появился вариант с «Реалом», все остальное потеряло ценность.

Анчелотти позвонил и рассказал, что хочет видеть меня в команде. Он рассказал, на какой позиции видит меня. Было много разговоров.

В центре поля мне комфортнее всего. Но это не так важно. Я хочу бороться за место в составе. Я хочу проявлять себя в атаке и создавать голевые моменты. Позицию мне подберет тренер. Я хорошо играю как в центре, так и справа», – сказал Гюлер.

Арда Гюлер: «Хочу стать легендой «Реала», это лучший клуб мира. Предложений было много, но «Мадрид» всегда был приоритетом»

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39 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Слишком много новостей про какого-то турецкого ноунейма) На бумаге второй себальос
Ты же его называл мегаталантом 🤣🤣🤣
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ARIGAMI ARIGAMI
Мой мини-прогноз зашёл. Наш главный фанат Реала Ригоберсонг отметился на ветке :)
+7
-2
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corazón blanco
Ответ headmaster
Ну, в Реале бороться за место в центре поля - задача почти непосильная. Там такие мэтры играют
Поэтому и будет играть на позиции правого вингера вместо ушедшего Марко Асенсио, хотя и там будет сложно - все-таки Вальверде и Родриго играют там (правда думаю, что бразилец в этом сезоне чаще будет выходить на позиции нападающего).
+4
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Bentley Verura
хоть и попасть в стартовый состав реала не очень легко, тем более сейчас с такой конкуренцией, но очень хочется верить что у него все получится. игрок ведь реально классный
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Подход ригобера и гуруньи... 3....2....1
+8
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Ты меня с кем-то путаешь
"Надо уводить топаря и оставлять переца с носом. Все же многие игроки выбирают Больше чем клуб, нежели МЧК" © Гуру Футбола про Турецкого футболиста Арду Гюлера
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headmaster
Ну, в Реале бороться за место в центре поля - задача почти непосильная. Там такие мэтры играют
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Кино Музыка
Реал по привлекательности вне конкуренции, конечно. Раньше с ним могла тягаться Барса, теперь этого нет.
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Chukwueze
Ответ Alexander Tryapyshko
так унизить Барселону еще нужно постараться
Вместо того,чтобы радоваться приходу классного молодого игрока, фаны реала изливаются желчью,что главное увели его у барсы
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angliiskiilion
Ответ headmaster
Ну, в Реале бороться за место в центре поля - задача почти непосильная. Там такие мэтры играют
потихоньку мэтры уже заканчивают, на их места приходят новички
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angliiskiilion
Ответ Bentley Verura
хоть и попасть в стартовый состав реала не очень легко, тем более сейчас с такой конкуренцией, но очень хочется верить что у него все получится. игрок ведь реально классный
да там Кроос уже заканчивает карьеру, Модрич старый, у пацана будет много шансов, в основном будет бодаться с Камавингой, хотя его часто на фланг пихают, так что времени будет немало как минимум
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S H A R K
Правильный выбор сделал. В Басре ему было бы сложнее из-за конкуренции на его позиции. На правом фланге Дембеле и Рафинья, а в полузащите Педри и Гюндоган.
В Реале, конечно, тоже есть конкуренция, но всё же шансов там будет больше. Есть везде играющий Вальверде, ну и Родриго.
Анчелотти даёт больше шансов показать себе, умеет работать молодежью, в отличии от неопытного Хави.
Удачи Арде! Если что ждём аренду в Дортмунд на 1-2 сезонов)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ zizo98
Они за Месси болеют.Причем здесь Барса?
Но они же ещё хейтеры Реала :)
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Кузя Гитарист
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Подход ригобера и гуруньи... 3....2....1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Кузя Гитарист
Комментарий удален модератором
Да там целая компашка
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ иц а мэн
как только предложили побольше денег то остальное потеряло ценность*
Ты про Мбаппе?
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Геннадий Чеботарев
мальчишка не плохой и мысли здоровые! самое главное сейчас это тренер нужен в Реал,что бы всю эту молодежь заиграть и использовать их лучшие качества и развивать. им всем есть куда расти. но эта задача не по зубам анчелоти.
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angliiskiilion
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Беллингем, Браим Диас, Гюлер. Неплохая замена ушедшим
ля, про Браима Диаса я забыл, думал его Милан купил, а нет
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Stewart D.
интересно что будет мямлить в случае ухода из реала ? ведь остальные клубы потеряли ценность - уже не признаешься в любви с детства. Хотя там у футболиста 18-ти лет мозгов как не было так и не будет уже
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Arthas M
Если из Родриго будут лепить 9-ку,то вполне может и заиграть справа,в центре конечно мест нет
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
"Надо уводить топаря и оставлять переца с носом. Все же многие игроки выбирают Больше чем клуб, нежели МЧК" © Гуру Футбола про Турецкого футболиста Арду Гюлера
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Комментарий от 2 Июля. Сегодня 7. Так прошло же 5 дней?!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий от 2 Июля. Сегодня 7. Так прошло же 5 дней?!
Ригобер прикрыл товарища, удалив его компроментирующий про себя комментарий
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ corazón blanco
Поэтому и будет играть на позиции правого вингера вместо ушедшего Марко Асенсио, хотя и там будет сложно - все-таки Вальверде и Родриго играют там (правда думаю, что бразилец в этом сезоне чаще будет выходить на позиции нападающего).
Желательно ещё одного центрфорварда купить
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В твоём профиле. Зайди в комментарии, и долистай :)
Нету
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