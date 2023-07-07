Арда Гюлер: «Как только появился вариант с «Реалом», все остальное потеряло ценность. Хочу бороться за место в составе»

Арда Гюлер заявил, что все предложения потеряли ценность, когда на него вышел «Реал».

«Я повторюсь: многие клубы сделали мне предложения. Но как только появился вариант с «Реалом», все остальное потеряло ценность.

Анчелотти позвонил и рассказал, что хочет видеть меня в команде. Он рассказал, на какой позиции видит меня. Было много разговоров.

В центре поля мне комфортнее всего. Но это не так важно. Я хочу бороться за место в составе. Я хочу проявлять себя в атаке и создавать голевые моменты. Позицию мне подберет тренер. Я хорошо играю как в центре, так и справа», – сказал Гюлер.

Арда Гюлер: «Хочу стать легендой «Реала», это лучший клуб мира. Предложений было много, но «Мадрид» всегда был приоритетом»