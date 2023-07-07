Ройс отказался от капитанства в «Боруссии». Он носил повязку в течение 5 сезонов

Марко Ройс отказался от капитанства в «Боруссии» Дортмунд.

34-летний полузащитник носил повязку в течение 5 сезонов (с 2018 года).

Он провел за команду в статусе капитана 178 игр во всех турнирах. Всего у него 387 матчей и 161 гол в составе «Боруссии», с которой он дважды выигрывал Кубок Германии.

«У меня было время подумать об этом в отпуске, и я решил отказаться от капитанской повязки.

Я с гордостью носил ее в течение пяти лет. Для меня это было большой честью», – сказал Ройс.