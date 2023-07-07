Ройс отказался от капитанства в «Боруссии». Он носил повязку в течение 5 сезонов

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Кубок Германии Марко Ройс Футбол

Марко Ройс отказался от капитанства в «Боруссии» Дортмунд.

34-летний полузащитник носил повязку в течение 5 сезонов (с 2018 года). 

Он провел за команду в статусе капитана 178 игр во всех турнирах. Всего у него 387 матчей и 161 гол в составе «Боруссии», с которой он дважды выигрывал Кубок Германии. 

«У меня было время подумать об этом в отпуске, и я решил отказаться от капитанской повязки.

Я с гордостью носил ее в течение пяти лет. Для меня это было большой честью», – сказал Ройс. 

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8 комментариев

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che kaif
после слива в прошлом сезоне Ройсу можно уходить
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Бухгалтер2021
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пока еще топ надо ехать к Роналду
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<~Inter~>
Он просто понимает, что уже не способен быть игроком стартового состава
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Andrey Yaroslavtsev
Устал или потерял свою харизму.
0
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Peter Parker
Ответ che kaif
после слива в прошлом сезоне Ройсу можно уходить
В Баварию
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