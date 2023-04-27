Ройс продлил контракт с «Боруссией» до 2024 года. Он играет за клуб 11 лет

Марко Ройс продлил контракт с «Боруссией».

Полузащитник дортмундской команды подписал соглашение, рассчитанное до 2024 года.

«У нас как у команды, как и у всех наших болельщиков, есть одна большая цель, на которой мы все сосредоточены: мы хотим стать чемпионами Германии, и нам нужен каждый игрок «Боруссии» для достижения этой цели.

Но даже помимо этого, у меня все еще есть огромное желание сделать все возможное для клуба, в котором я провел больше половины своей жизни. Для меня по-прежнему нет ничего лучше, чем забивать голы перед лучшими болельщиками в мире и на самом красивом стадионе в мире и праздновать победы вместе.

Вот почему я рад, что продлил свой контракт еще на год. Я всегда говорил, что предпочел бы больше не играть ни за какой другой клуб, кроме «Боруссии», – сказал Ройс.

Марко выступает за «Дортмунд» с сезона-2012/13. Подробную статистику 33-летнего футболиста, начинавшего юношескую карьеру в «Дортмунде», можно найти здесь.

Фото: https://www.bvb.de/

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