Ройс продлил контракт с «Боруссией» до 2024 года. Он играет за клуб 11 лет

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Марко Ройс Футбол

Марко Ройс продлил контракт с «Боруссией».

Полузащитник дортмундской команды подписал соглашение, рассчитанное до 2024 года. 

«У нас как у команды, как и у всех наших болельщиков, есть одна большая цель, на которой мы все сосредоточены: мы хотим стать чемпионами Германии, и нам нужен каждый игрок «Боруссии» для достижения этой цели.

Но даже помимо этого, у меня все еще есть огромное желание сделать все возможное для клуба, в котором я провел больше половины своей жизни. Для меня по-прежнему нет ничего лучше, чем забивать голы перед лучшими болельщиками в мире и на самом красивом стадионе в мире и праздновать победы вместе.

Вот почему я рад, что продлил свой контракт еще на год. Я всегда говорил, что предпочел бы больше не играть ни за какой другой клуб, кроме «Боруссии», – сказал Ройс.

Марко выступает за «Дортмунд» с сезона-2012/13. Подробную статистику 33-летнего футболиста, начинавшего юношескую карьеру в «Дортмунде», можно найти здесь

Фото: https://www.bvb.de/

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15 комментариев

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Никита Володин
Легенда!
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Los Galácticos
Один из немногих топовых игроков Боруссии которого в свое время не переманила к себе Бавария, травмы конечно сильно подпортили карьеру особенно в сборной, но в этом сезоне есть хороший шанс взять свое первое чемпионство.
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Roman Ignatenko
уважение
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S H A R K
Можно было и до 2025, но это уже мелочи. Главное, что легенда с нами и, надеюсь, Боруссия выиграет первое чемпионство спустя 10 лет, ради Ройса, как минимум. Иначе будет обидно, если после целого десятилетия верности Ройс уйдет пустыми руками...
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Итачи Учиха
Марко заслужил салатницу. Надеюсь, БД сделает ему подарок под конец карьеры. Любимый футболист детства
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LIBerly
Феникс немецкого футбола
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Очки Дани Алвеса
Эх вот бы выиграли Бундес в этом году, а то Ройс прям образ мученика какого-то
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Eldos Great
Заслужил и контракт и Чемпионство!
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Иван Иванов
Слишком частые травмы помешали ему стать одним из лучших когда он перешёл из гладбаха в Дортмунд их связка с гетце и Левандовски была одной из самых крутых в Германии.
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Злобный Конь
Как Тотти для "Ромы". Жаль лишь что со сборной ничего не выиграл 🧐
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error505
Удачи, Легенда! ⚫🟡
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