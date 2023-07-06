«ПСЖ» бесплатно подписал Асенсио из «Реала». Контракт – до 2026-го
Марко Асенсио стал игроком «ПСЖ».
Французский клуб объявил, что подписал контракт сроком до июня 2026 года с вингером, который покинул «Реал» на правах свободного агента.
Фото: twitter.com/PSG_inside
Асенсио выступал за «Реал» с 2015 года с перерывом на годичную аренду в «Эспаньоле». С мадридским клубом он выиграл 17 трофеев.
Статистику 27-летнего испанца можно изучить здесь.
От мегазвезд с огромной личкой и их капризами толку мало. Надеюсь все у ПСЖ получится!
Абсолютно средний игрок, его уровень условная Валенсия