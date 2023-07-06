«ПСЖ» бесплатно подписал Асенсио из «Реала». Контракт – до 2026-го

Марко Асенсио стал игроком «ПСЖ».

Французский клуб объявил, что подписал контракт сроком до июня 2026 года с вингером, который покинул « » на правах свободного агента.

Фото: twitter.com/PSG_inside

выступал за «Реал» с 2015 года с перерывом на годичную аренду в «Эспаньоле». С мадридским клубом он выиграл 17 трофеев.

Статистику 27-летнего испанца можно изучить здесь.