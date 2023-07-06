«ПСЖ» бесплатно подписал Асенсио из «Реала». Контракт – до 2026-го

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига трансферы Марко Асенсио Футбол

Марко Асенсио стал игроком «ПСЖ».

Французский клуб объявил, что подписал контракт сроком до июня 2026 года с вингером, который покинул «Реал» на правах свободного агента.

Фото: twitter.com/PSG_inside

Асенсио выступал за «Реал» с 2015 года с перерывом на годичную аренду в «Эспаньоле». С мадридским клубом он выиграл 17 трофеев.

Статистику 27-летнего испанца можно изучить здесь.

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30 комментариев

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Dikki Shelton
Удачи Марко в новом клубе.
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-5
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Никита Шумейко
Если Мбаппе не едет в Реал, то игроки Реала едут к Мбаппе
+4
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WelcomeBackPURE
2 норм игрока за бесплатно + слили пешехода
+19
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Имя Фамилия
Ответ BZB
Не уровень Реала и не уровень ПСЖ.
Между прочем без учёта пенальти гол+пас как у бензима, при том что сыграл меньше, а в пересчёте на сыгранные минуты вообще самый результативный в реалe.
+1
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Имя Фамилия
Ответ Игорь Новиков
С одной лавки на другую?
Асенсио был основным в сборной при Энрике, а тут он вообще единственный нападающий на правом фланге при условии что никого больше не подпишут.
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Человек1991
Ответ WelcomeBackPURE
2 норм игрока за бесплатно + слили пешехода
Ещё нет, но скоро сбагрят Мбаппенальти в Реал за 250-300 лимонов. ))
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Никита Алексеев
За бесплатно отличный трансфер, пользу точно должен принести
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Nurzhan Assubayev
Вечно молодой, вечно подающий надежды.
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Dylan Walker
Хесе 2.0
+1
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EnzoAmatera
Ответ WelcomeBackPURE
2 норм игрока за бесплатно + слили пешехода
Пешеход в ПСЖ не играл,с МЮ перешёл в Аравию
+5
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Tiestorzn17
Ответ Dylan Walker
Хесе 2.0
В точку
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XavIniesta2008-2015
Ответ Имя Фамилия
ПСЖ опять наберёт полкоманды топ игроков по цене одного Беллингема, а тебац и дальше будет ныть про ФФП)
Они начали трансферы официально объявлять. А то вчера ты был недоволен, что Спортс ссылается на трансферы, подтверждённые Романо, но которые не были объявлены официально
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hedgehog111
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Ответ Никита Шумейко
Если Мбаппе не едет в Реал, то игроки Реала едут к Мбаппе
))
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Pb-SE
Ответ Nurzhan Assubayev
Вечно молодой, вечно подающий надежды.
Ларс Риккен
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Игорь Новиков
Ответ Имя Фамилия
Асенсио был основным в сборной при Энрике, а тут он вообще единственный нападающий на правом фланге при условии что никого больше не подпишут.
Тогда мои соболезнования ПСЖ. При всем уважении к Марко, его потолок мы видели. И это не железная основа топ-клуба. Но посмотрим, конечно.
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Александр Бровкин
И на высоком уровне парень поиграет, деньги не маленькие будет получать... минимум - ЧЕМПИОНСТВО с ПСЖ! все и всё при своих !
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Имя Фамилия
ПСЖ опять наберёт полкоманды топ игроков по цене одного Беллингема, а тебац и дальше будет ныть про ФФП)
+2
-2
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Рашпель793
Может хоть там реализуется парень. Удачи ему.
+1
-1
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hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ WelcomeBackPURE
2 норм игрока за бесплатно + слили пешехода
согласен 👍
От мегазвезд с огромной личкой и их капризами толку мало. Надеюсь все у ПСЖ получится!
+4
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Геннадий Тимченко
Ответ trick00
Теперь точно лч выйграют! :)
ну без пешего, валившего все плей-офф ПСЖ, шансы выросли ощутимо👍
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поколение пепси
годнота на халяву
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Pb-SE
Кто знает, как его отличить от Хакими?
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Tiestorzn17
Как будто кроме него лавку полировать некому 🤷‍♂️
Абсолютно средний игрок, его уровень условная Валенсия
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BZB
Не уровень Реала и не уровень ПСЖ.
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Olajuvon
Валера в Мальорке в него верил!
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