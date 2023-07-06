Жезус о матче с «ПСЖ» в ЛЧ-2021/22: «Пеп выпустил Зинченко ложной девяткой вместо меня. Безумие. Я заплакал и сказал маме: «Хочу уйти»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пеп Гвардиола Александр Зинченко Габриэл Жезус Футбол

Габриэл Жезус рассказал, как решение Пепа Гвардиолы однажды довело его до слез.

Нападающий «Арсенала», ранее выступавший за «Манчестер Сити», в подкасте Denilson Show вспомнил о ситуации в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 против «ПСЖ».

«В том матче он выпустил Зинченко на позицию ложной девятки. Помните ту игру? Лига чемпионов, «ПСЖ», дома. Безумие. На тренировке за день до матча он даже не наигрывал Зинченко, а ставил меня на позицию нападающего. А на следующий день за два часа до игры... Зинченко даже шутил: «В тот день мне было тебя жаль».

За два часа до игры мы провели установку, поели и получили 30 минут отдыха, а уже потом поехали на матч. Он назвал состав... Я даже не смог поесть. Я пошел в отдельное помещение, заплакал, позвонил маме и сказал: «Я хочу уйти. Я еду домой, потому что он поставил его, а не меня». Он поставил туда левого защитника. Я просто сошел с ума.

Я не разминался. Я не делал этого с холодной головой, просто стоял. Мне было плохо. Играли 0:0. Спустя пять минут после начала второго тайма Мбаппе забил – 1:0. Гвардиола позвал меня.

Я отдал ассист и забил, мы перевернули игру и выиграли 2:1. Я думал, что сыграю в следующем матче, но этого не случилось. Такого было много, это нелегко. Это очень сложно. Тогда я и решил, что больше не хочу оставаться в «Ман Сити», – сказал Жезус. 

Бразилец выступал за «Манчестер Сити» с 2017-го по 2022-й и выиграл 11 трофеев. Минувшим летом он перешел в «Арсенал».

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50 комментариев

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ten Hag
Плакала вся маршрутка. Вместе с Зинченко🥲
+41
-19
+22
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Рома Политов
Зинченко заплакал из-за того, что его родные оказались под обстрелом. Это настолько смешно, что бы форсить это полтора года?
+37
-15
+22
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Поцелуй Оздоева
Ответ Рома Политов
Зинченко заплакал из-за того, что его родные оказались под обстрелом. Это настолько смешно, что бы форсить это полтора года?
Естесна. Потому что z патриоты считают, что никаких обстрелов нет.
+17
-12
+5
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Айрат Ситдиков
Ответ Рома Политов
Зинченко заплакал из-за того, что его родные оказались под обстрелом. Это настолько смешно, что бы форсить это полтора года?
Да вообще смешно же, каждый день люди погибают, но всем остаётся только что смеяться над всем подряд
+4
0
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Рома Политов
Каждый редакторы спортс кайфуют, когда появляется любая новость с упоминанием Зинченко, потому что трафик обеспечен
+8
-4
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ESF
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Там где зинченка, там всегда плач😭🤣
И привозы.
+4
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Сергей Батурин
щас как потечёт тут всё на этой ветке...
+9
-8
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David Aprasidze
Ответ Born is the King
По менталитету это игрок Асренала как Зинченко. Неудивительно,что они ещё Хавертца добавили в эту компашку
Загадочно как команда может иметь устоявшийся характер, несмотря на смену поколений, тренеров и владельцев.
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Badinoko
А может Пеп все это подстроил, чтоб у него был высокомотивированный козырь- вдруг что при счете 0:1 не в их пользу? 🤔 шарлатан же…
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Виталий Ан
К великому сожалению Жезус все же является незаменимым. Сложно сказать что Зинченко был нужнее, но спорить с Пепом просто не реально. Даже если Пеп ошибся то имел на то права. шансов что Стерлинг что Жезус имели предостаточно.
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Футбол, хоккей итд
Жезус - Пепу: ти Ж мене пiдманул, Ти Ж мене пiдвел;
Ти Ж мене, молодого, З ума - разуму звел!
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Aleksandr Dubovik
Если прочитать новость полностью, то Жезуса очень даже можно понять.
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Поцелуй Оздоева
Ну про асист это он мощно, конечно)
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Трент Резнор
Как только избавились от плаксы, сразу покатило.
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chernov jr
жесткие мужики из комментариев никогда не плачут потому-что плакать значит показать всему миру слабость, даже дети на самокатах будут мимо проходить и смеяться какой ты слабенький мальчик, даже для них ты будешь ребенком

правильно мужики? мужчины
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Евгений Лифшиц
Не, ну мудрил пеп по-страшному, конечно. Финал лч с Челси до сих пор со страхом вспоминаю
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Roman
Ответ David Aprasidze
Потому Пеп и отлетал от всяких Лионов все это время.
И все-таки выиграл ЛЧ со Стоунзом в опорке
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David Aprasidze
Ответ Roman
И все-таки выиграл ЛЧ со Стоунзом в опорке
Как в свое время сделал ставку на сырого Бускется при наличии Туре и Кейта, и не прогадал. Видимо помогает опыт игры на этой позиции.
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David Aprasidze
Ответ Ман Сити
Потому у Пепа требл, а у твоего ливера никогда не было и никогда не будет
Требл - чисто медийная история, поскольку малопрестижные внутренние кубки приносят в жертву основным титулам.
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Cruel Snake
Позвонил маме и заплакал... Ах ты деточка 10 летняя
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Kemal Gul
Ответ David Aprasidze
Загадочно как команда может иметь устоявшийся характер, несмотря на смену поколений, тренеров и владельцев.
Конте на примере Тоттенхэма всё объяснил
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abrbal
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Зинченко - ложной девяткой при Жезусе... Пеп конеш извращенец еще тот
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sergen
Пусть скажет спасибо, что самого Жесуса левым защитником не поставил. А ведь легко мог)
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Direct free kick
Ответ Рома Политов
Вы про РФ? В Москве пво стоит и на крышах в центре города и вблизи домов на окраинах и что-то мне подсказывает, что в условном Донецке/Белгороде пво стоит точно также
Поизучай разоблачения на свою ложь
https://rutube.ru/channel/683087/videos/
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XavIniesta2008-2015
Ответ Рома Политов
Вы про РФ? В Москве пво стоит и на крышах в центре города и вблизи домов на окраинах и что-то мне подсказывает, что в условном Донецке/Белгороде пво стоит точно также
На крышах и внутри дворов. Разница есть. Во-первых
Во-вторых, это называется "эшелонированная оборона". В украинских городах эшелон один-внутри города, потому как ни на что другое военного искусства не хватает.
В третьих-поищите в интернете видео с украинскими ракетами ПВО. Там есть всё-промахи, преждевременные детонации и т.д вплоть до прямой регистрации попадания такой ракеты в жилые дома
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