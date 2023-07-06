Жезус о матче с «ПСЖ» в ЛЧ-2021/22: «Пеп выпустил Зинченко ложной девяткой вместо меня. Безумие. Я заплакал и сказал маме: «Хочу уйти»

Габриэл Жезус рассказал, как решение Пепа Гвардиолы однажды довело его до слез.

Нападающий « », ранее выступавший за «Манчестер Сити», в подкасте Denilson Show вспомнил о ситуации в домашнем матче группового этапа -2021/22 против « ».

«В том матче он выпустил на позицию ложной девятки. Помните ту игру? Лига чемпионов, «ПСЖ», дома. Безумие. На тренировке за день до матча он даже не наигрывал Зинченко, а ставил меня на позицию нападающего. А на следующий день за два часа до игры... Зинченко даже шутил: «В тот день мне было тебя жаль».

За два часа до игры мы провели установку, поели и получили 30 минут отдыха, а уже потом поехали на матч. Он назвал состав... Я даже не смог поесть. Я пошел в отдельное помещение, заплакал, позвонил маме и сказал: «Я хочу уйти. Я еду домой, потому что он поставил его, а не меня». Он поставил туда левого защитника. Я просто сошел с ума.

Я не разминался. Я не делал этого с холодной головой, просто стоял. Мне было плохо. Играли 0:0. Спустя пять минут после начала второго тайма Мбаппе забил – 1:0. Гвардиола позвал меня.

Я отдал ассист и забил, мы перевернули игру и выиграли 2:1. Я думал, что сыграю в следующем матче, но этого не случилось. Такого было много, это нелегко. Это очень сложно. Тогда я и решил, что больше не хочу оставаться в « », – сказал Жезус.

Бразилец выступал за «Манчестер Сити» с 2017-го по 2022-й и выиграл 11 трофеев. Минувшим летом он перешел в «Арсенал».