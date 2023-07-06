Жезус о матче с «ПСЖ» в ЛЧ-2021/22: «Пеп выпустил Зинченко ложной девяткой вместо меня. Безумие. Я заплакал и сказал маме: «Хочу уйти»
Габриэл Жезус рассказал, как решение Пепа Гвардиолы однажды довело его до слез.
Нападающий «Арсенала», ранее выступавший за «Манчестер Сити», в подкасте Denilson Show вспомнил о ситуации в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 против «ПСЖ».
«В том матче он выпустил Зинченко на позицию ложной девятки. Помните ту игру? Лига чемпионов, «ПСЖ», дома. Безумие. На тренировке за день до матча он даже не наигрывал Зинченко, а ставил меня на позицию нападающего. А на следующий день за два часа до игры... Зинченко даже шутил: «В тот день мне было тебя жаль».
За два часа до игры мы провели установку, поели и получили 30 минут отдыха, а уже потом поехали на матч. Он назвал состав... Я даже не смог поесть. Я пошел в отдельное помещение, заплакал, позвонил маме и сказал: «Я хочу уйти. Я еду домой, потому что он поставил его, а не меня». Он поставил туда левого защитника. Я просто сошел с ума.
Я не разминался. Я не делал этого с холодной головой, просто стоял. Мне было плохо. Играли 0:0. Спустя пять минут после начала второго тайма Мбаппе забил – 1:0. Гвардиола позвал меня.
Я отдал ассист и забил, мы перевернули игру и выиграли 2:1. Я думал, что сыграю в следующем матче, но этого не случилось. Такого было много, это нелегко. Это очень сложно. Тогда я и решил, что больше не хочу оставаться в «Ман Сити», – сказал Жезус.
Бразилец выступал за «Манчестер Сити» с 2017-го по 2022-й и выиграл 11 трофеев. Минувшим летом он перешел в «Арсенал».
Ти Ж мене, молодого, З ума - разуму звел!
правильно мужики? мужчины
https://rutube.ru/channel/683087/videos/
Во-вторых, это называется "эшелонированная оборона". В украинских городах эшелон один-внутри города, потому как ни на что другое военного искусства не хватает.
В третьих-поищите в интернете видео с украинскими ракетами ПВО. Там есть всё-промахи, преждевременные детонации и т.д вплоть до прямой регистрации попадания такой ракеты в жилые дома