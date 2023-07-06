«Торино» хочет арендовать Карраскаля с правом выкупа за 8 млн евро (TMW)

Хорхе Карраскаль может из ЦСКА уехать в Серию А.

По данным TuttoMercatoWeb, полузащитник армейцев привлек внимание « ».

Итальянский клуб работает над сделкой. Речь идет об аренде с правом выкупа за 8 млн евро.

Спортивный директор туринцев Давиде Ваньяти опроверг информацию: «Интерес «Торино» к Карраскалю – неправда».

Отказ от Карраскаля – важнейшее решение Федотова. Без Хорхе ЦСКА не потерял в атаке и добавил в обороне