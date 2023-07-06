«Торино» хочет арендовать Карраскаля с правом выкупа за 8 млн евро (TMW)
Хорхе Карраскаль может из ЦСКА уехать в Серию А.
По данным TuttoMercatoWeb, полузащитник армейцев привлек внимание «Торино».
Итальянский клуб работает над сделкой. Речь идет об аренде с правом выкупа за 8 млн евро.
Спортивный директор туринцев Давиде Ваньяти опроверг информацию: «Интерес «Торино» к Карраскалю – неправда».
Отказ от Карраскаля – важнейшее решение Федотова. Без Хорхе ЦСКА не потерял в атаке и добавил в обороне
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