Корнеев сравнил Карраскаля с овощем: «Вроде и растет, и его поливают, но не видно игрока, на которого приходят смотреть. Задача ЦСКА – вернуть его в строй»

Теги ЦСКА Игорь Корнеев премьер-лига Россия Хорхе Карраскаль Футбол

Игорь Корнеев считает, что хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль играет хуже своих возможностей.

«Если вернуть Карраскаля назад, это будет один из потрясающих трансферов внутри команды.

Того Карраскаля, что есть сейчас, можно сравнить с овощем, который вроде и растет, и его поливают, но не видно того Карраскаля, на которого люди приходят смотреть. Нужно принимать по нему решение. Такой Карраскаль не нужен ЦСКА и Федотову.

Задача клуба и тренерского штаба — вернуть парня в строй», — сказал экс-игрок ЦСКА.

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1 комментарий

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Олег Сагайдачный
Выращиванием овощей лучше заниматься в обществе "Урожай".
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