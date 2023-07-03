Фоменко о Карраскале: «Что с тобой, родной? Есть требования, не выполняешь – не играешь. Хорхе умеет играть и отбирать мяч, но где-то подзасыпает, подвисает»
Олег Фоменко объяснил, почему Хорхе Карраскаль стал реже попадать в стартовый состав ЦСКА.
– Что этой весной с Карраскалем?
– Это у него надо узнать: «Что с тобой, родной?»
Есть требования к игре в обороне и в атаке. Не выполняешь их – не играешь. Неприкасаемых нет. Да, что у Хорхе не отнять – хочет играть в футбол. И умеет играть. И отбирать мяч он тоже умеет.
– Просто не хочет.
– Где-то подзасыпает, подвисает. Кто-то, как потеряет мяч, начинает расстраиваться, а кто-то собирается и идет его отбирать.
Мы часто говорим футболистам: «Вы же потеряли мяч не потому, что именно так хотели». Потерял – вопросов нет. Вопросы – только когда не вступишь за этим мячом в единоборство, – заявил ассистент главного тренера ЦСКА.
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