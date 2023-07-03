Фоменко о Карраскале: «Что с тобой, родной? Есть требования, не выполняешь – не играешь. Хорхе умеет играть и отбирать мяч, но где-то подзасыпает, подвисает»

Олег Фоменко объяснил, почему Хорхе Карраскаль стал реже попадать в стартовый состав ЦСКА.

– Что этой весной с ?

– Это у него надо узнать: «Что с тобой, родной?»

Есть требования к игре в обороне и в атаке. Не выполняешь их – не играешь. Неприкасаемых нет. Да, что у Хорхе не отнять – хочет играть в футбол. И умеет играть. И отбирать мяч он тоже умеет.

– Просто не хочет.

– Где-то подзасыпает, подвисает. Кто-то, как потеряет мяч, начинает расстраиваться, а кто-то собирается и идет его отбирать.

Мы часто говорим футболистам: «Вы же потеряли мяч не потому, что именно так хотели». Потерял – вопросов нет. Вопросы – только когда не вступишь за этим мячом в единоборство, – заявил ассистент главного тренера .