Дибала отклонил предложение «Аль-Хилаля» – он хочет остаться в «Роме»
Пауло Дибала отказался от перехода в Саудовскую Аравию.
В трансфере полузащитника «Ромы» был заинтересован «Аль-Хилаль», сообщает Il Messaggero. Клуб из Эр-Рияда был готов заплатить римлянам отступные в размере 12 миллионов евро, а самому игроку предлагали значительное повышение зарплаты. В «Роме» аргентинец зарабатывает 6 миллионов евро в год.
Однако Дибала ответил отказом на это предложение – он намерен остаться в римской команде.
В прошедшем сезоне Серии А 29-летний футболист провел 25 матчей, отличившись 12 голами и 6 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
5 комментариев