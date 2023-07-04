Дибала отклонил предложение «Аль-Хилаля» – он хочет остаться в «Роме»

Теги Рома серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Пауло Дибала Футбол

Пауло Дибала отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

В трансфере полузащитника «Ромы» был заинтересован «Аль-Хилаль», сообщает Il Messaggero. Клуб из Эр-Рияда был готов заплатить римлянам отступные в размере 12 миллионов евро, а самому игроку предлагали значительное повышение зарплаты. В «Роме» аргентинец зарабатывает 6 миллионов евро в год. 

Однако Дибала ответил отказом на это предложение – он намерен остаться в римской команде. 

В прошедшем сезоне Серии А 29-летний футболист провел 25 матчей, отличившись 12 голами и 6 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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5 комментариев

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Tigo_Volchara93
Респект ❤️
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& Co1366
Ну хоть ты останься в Европе!
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Фан Рубина
Зря, сейчас самое время ехать, потом такие зарплаты давать не будут.
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Laidinen
Думается не только Рим хочет чтобы Дибала остался...
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Тюменец
Хоть кто-то в Европе остается...
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