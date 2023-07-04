Дибала отклонил предложение «Аль-Хилаля» – он хочет остаться в «Роме»

Пауло Дибала отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

В трансфере полузащитника «Ромы» был заинтересован « », сообщает Il Messaggero. Клуб из Эр-Рияда был готов заплатить римлянам отступные в размере 12 миллионов евро, а самому игроку предлагали значительное повышение зарплаты. В «Роме» аргентинец зарабатывает 6 миллионов евро в год.

Однако Дибала ответил отказом на это предложение – он намерен остаться в римской команде.

В прошедшем сезоне Серии А 29-летний футболист провел 25 матчей, отличившись 12 голами и 6 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.