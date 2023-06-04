Дибала – Паласиосу на слова об «автобусе» «Ромы» в ЛЕ: «За 180 минут «Байер» не забил ни разу. Они не могут говорить, это слишком нагло»
Пауло Дибала ответил Эксекиэлю Паласиосу, раскритиковавшему тактику «Ромы» в Лиге Европы.
«Рома» и «Байер» встречались в полуфинале Лиги Европы. По сумме двух матчей «Рома» вышла в финал турнира (1:0, 0:0), где затем уступила «Севилье» в серии пенальти.
После полуфинального противостояния аргентинский полузащитник «Байера» раскритиковал стиль игры «Ромы», заявив, что итальянская команда «припарковала автобус в штрафной площади».
«У них было 180 минут, чтобы забить, но они не забили ни разу. Ни одного гола, даже отмененного.
Они не могут говорить, это слишком нагло – они даже не забили гол! Но я все равно уважаю [Паласиоса] и обнимаю его», – сказал полузащитник «Ромы» и сборной Аргентины в интервью Tv Publica.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Чемп давно взяли , с результативностью все нормально забили всего на 5 голов меньше Мадрида
Вообще непонятна критика Хави , который в первый же полноценный сезон вернул титул в Барселону