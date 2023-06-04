Дибала – Паласиосу на слова об «автобусе» «Ромы» в ЛЕ: «За 180 минут «Байер» не забил ни разу. Они не могут говорить, это слишком нагло»

Пауло Дибала ответил Эксекиэлю Паласиосу, раскритиковавшему тактику «Ромы» в Лиге Европы.

«Рома» и «Байер» встречались в полуфинале . По сумме двух матчей « » вышла в финал турнира (1:0, 0:0), где затем уступила «Севилье» в серии пенальти.

После полуфинального противостояния аргентинский полузащитник « » раскритиковал стиль игры «Ромы», заявив, что итальянская команда «припарковала автобус в штрафной площади».

«У них было 180 минут, чтобы забить, но они не забили ни разу. Ни одного гола, даже отмененного.

Они не могут говорить, это слишком нагло – они даже не забили гол! Но я все равно уважаю [ ] и обнимаю его», – сказал полузащитник «Ромы» и сборной Аргентины в интервью Tv Publica.

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