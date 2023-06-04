Дибала – Паласиосу на слова об «автобусе» «Ромы» в ЛЕ: «За 180 минут «Байер» не забил ни разу. Они не могут говорить, это слишком нагло»

Теги Байер Рома бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Пауло Дибала Эксекиэль Паласиос Футбол

Пауло Дибала ответил Эксекиэлю Паласиосу, раскритиковавшему тактику «Ромы» в Лиге Европы.

«Рома» и «Байер» встречались в полуфинале Лиги Европы. По сумме двух матчей «Рома» вышла в финал турнира (1:0, 0:0), где затем уступила «Севилье» в серии пенальти.

После полуфинального противостояния аргентинский полузащитник «Байера» раскритиковал стиль игры «Ромы», заявив, что итальянская команда «припарковала автобус в штрафной площади».

«У них было 180 минут, чтобы забить, но они не забили ни разу. Ни одного гола, даже отмененного.

Они не могут говорить, это слишком нагло – они даже не забили гол! Но я все равно уважаю [Паласиоса] и обнимаю его», – сказал полузащитник «Ромы» и сборной Аргентины в интервью Tv Publica.

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16 комментариев

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blaugrano
Дибала лишь подтвердил сказанное. Взять ту же ответную игру с Леверкузеном - у Ромы 0,03 по xG. Один удар за матч - и тот мимо. Такая команда разве достоина кубка ЛЕ?
+24
-10
+14
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Three Days Grace
А зачем им больше, если в первом матче они уверенно выиграли?
+7
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Valix
У Моуриньо не было нормальной комбинационной атаки, у него не изменилась тактика со времен Порту , жаль конечно что он остановился в развитии и совершенстве своей тактики , Перес это смог увидеть вовремя, раньше мы видели противостояния Пепа и Моуриньо , но Гвардиола в отличии от Моуриньо развивался и обогнал последнего давным давно.
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zzzeeerrrooo
Ответ kaka10
Если выиграла бы, то достойна Нет критерия в футболе, что только команда с красивым футболом заслуживает. Это субъективный фактор. Как же надоела ваша секта с красивой игрой. Лучше бы Хави за его регулярные 1:0 критиковали. Хави в отличие от Маура не кричит о красивой игре и псевдофилософии
Хави не играет автобусом
Чемп давно взяли , с результативностью все нормально забили всего на 5 голов меньше Мадрида
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zzzeeerrrooo
Ответ kaka10
Помню секта от зависти критиковала Зидана за игру навесами. В итоге Хави аналогичную серию игр выдал, особенно при Люке Де Йонге
У Барсы больше всего созданных моментов в лиге
Вообще непонятна критика Хави , который в первый же полноценный сезон вернул титул в Барселону
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SpilightTwarkle
Ответ blaugrano
Дибала лишь подтвердил сказанное. Взять ту же ответную игру с Леверкузеном - у Ромы 0,03 по xG. Один удар за матч - и тот мимо. Такая команда разве достоина кубка ЛЕ?
Ну команда, которая выиграла только благодаря Тейлору, конечно более заслуживает.
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ss_podonok
Ответ Antoniy1976
И мы даже знаем имя этой удачи - Энтони Тейлор ☹️
лучше и не скажешь)))))))
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Гусеконь
Ответ Valix
У Моуриньо не было нормальной комбинационной атаки, у него не изменилась тактика со времен Порту , жаль конечно что он остановился в развитии и совершенстве своей тактики , Перес это смог увидеть вовремя, раньше мы видели противостояния Пепа и Моуриньо , но Гвардиола в отличии от Моуриньо развивался и обогнал последнего давным давно.
тот самый Гвардиола, который постоянно страдает против автобусов и не знает что делать?
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Valix
Ответ Гусеконь
тот самый Гвардиола, который постоянно страдает против автобусов и не знает что делать?
Сколько автобусов он начал скрывать , и не отменяет тот факт что не зря он в финале ЛЧ и в пути к треблу.
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