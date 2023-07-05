В «Интере» и «Сассуоло» подтвердили переход Фраттези. Хавбек уже в Милане на медосмотре

Теги Интер Хавьер Дзанетти серия А Италия трансферы Сассуоло Давиде Фраттези Джованни Карневали Футбол

В «Сассуоло» подтвердили переход Давиде Фраттези в «Интер».

«Все готово, все завершено, он подписал контракт не так давно.

Мы довольны, это было непросто. Переговоры шли долго, но все завершилось так, как будет лучше и для нас, и для футболиста. Он отдавал предпочтение «нерадзурри», – сказал директор Джованни Карневали.

«Мы довольны переходом Фраттези, это очень важный молодой игрок, который точно поможет нам в будущем», – сказал вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти.

Полузащитник уже прибыл в Милан на медосмотр. Первая его часть пройдет сегодня, вторая – завтра.

Сообщалось, что «Сассуоло» отдает Фраттези в аренду с обязательным выкупом за 26-27 млн евро.

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8 комментариев

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BZB
Самая лучшая новость на сегодня! Маротта может!
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Palacio8
Вечер прекрасных новостей! Вот и кореш Баре подъехал, на смену Брозо.
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SpilightTwarkle
отлично!
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Справедливости Ради
Красавчики, Фратези- Димарко- Барелла 💥💥💥💙🖤
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Bayern Munich Mia San Mia
Замена Брозовичу. Посмотрим, что покажет в паре с Бареллой
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Олег Грачёв
Когда уже будет новость про продажу из “Сасуоло» Беррарди?
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eyshon
Ответ Олег Грачёв
Когда уже будет новость про продажу из “Сасуоло» Беррарди?
Уже несколько лет все ждут, кажись он завершит карьеру в Сассуоло)
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