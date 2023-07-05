В «Интере» и «Сассуоло» подтвердили переход Фраттези. Хавбек уже в Милане на медосмотре

В «Сассуоло» подтвердили переход Давиде Фраттези в «Интер».

«Все готово, все завершено, он подписал контракт не так давно.

Мы довольны, это было непросто. Переговоры шли долго, но все завершилось так, как будет лучше и для нас, и для футболиста. Он отдавал предпочтение «нерадзурри», – сказал директор Джованни Карневали.

«Мы довольны переходом , это очень важный молодой игрок, который точно поможет нам в будущем», – сказал вице-президент « » .

Полузащитник уже прибыл в Милан на медосмотр. Первая его часть пройдет сегодня, вторая – завтра.

Сообщалось, что « » отдает Фраттези в аренду с обязательным выкупом за 26-27 млн евро.