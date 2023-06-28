Хавертц попрощался с «Челси»: «Этот клуб стал моим вторым домом, это честь – быть частью его истории. Я обрел друзей на всю жизнь»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал болельщики соцсети Кай Хавертц Футбол

Кай Хавертц попрощался с «Челси».

Ранее было объявлено о переходе Хавертца в «Арсенал».

«Сейчас я оказался на распутье, и мои эмоции невозможно описать словами.

Я пишу это письмо с тяжелым сердцем, прощаясь с клубом, который стал моим вторым домом, и с болельщиками, которые поддерживали меня в этом потрясающем путешествии. Вместе мы прошли через взлеты и падения, через радость и горе.

Хочу поблагодарить каждого болельщика, каждого сотрудника «Челси», тренеров и партнеров по команде.

Переход в «Челси» три года назад был важным моментом в моей жизни, и я смотрю на это время с гордостью и благодарностью. От Лиги чемпионов в моем первом сезоне, от Суперкубка и клубного чемпионата мира до прощания сейчас – это приключение я никогда не забуду.

Каждую секунду в «Челси» я понимал, что значит представлять этот клуб на поле и вне его, и я надеюсь, что меня запомнят таким. Этот клуб всегда будет в моем сердце, и я обрел друзей на всю жизнь. Быть частью истории «Челси» было честью. Спасибо», – написал Хавертц в соцсетях.

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9 комментариев

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Bob_Stone
Попрощался , Действительно , Искренне . 🙏
+9
0
+9
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Peter Parker
Поэтому, Кай решил, что уезжать далеко от дома не стоит)
+6
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Talgat Ergeshov
пока кай )))
+5
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+5
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geoo9
Удачи Кай,
+1
0
+1
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Pitkin
Успехов в новом клубе, Кай. Победный гол в финале ЛЧ тебя уже увековечил в Челси.
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Jazzzz
На повышение пошел, удачи, Кай!
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red hikkikomori
Ответ Talgat Ergeshov
пока кай )))
Насри)
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