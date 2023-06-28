Хавертц попрощался с «Челси»: «Этот клуб стал моим вторым домом, это честь – быть частью его истории. Я обрел друзей на всю жизнь»
Кай Хавертц попрощался с «Челси».
Ранее было объявлено о переходе Хавертца в «Арсенал».
«Сейчас я оказался на распутье, и мои эмоции невозможно описать словами.
Я пишу это письмо с тяжелым сердцем, прощаясь с клубом, который стал моим вторым домом, и с болельщиками, которые поддерживали меня в этом потрясающем путешествии. Вместе мы прошли через взлеты и падения, через радость и горе.
Хочу поблагодарить каждого болельщика, каждого сотрудника «Челси», тренеров и партнеров по команде.
Переход в «Челси» три года назад был важным моментом в моей жизни, и я смотрю на это время с гордостью и благодарностью. От Лиги чемпионов в моем первом сезоне, от Суперкубка и клубного чемпионата мира до прощания сейчас – это приключение я никогда не забуду.
Каждую секунду в «Челси» я понимал, что значит представлять этот клуб на поле и вне его, и я надеюсь, что меня запомнят таким. Этот клуб всегда будет в моем сердце, и я обрел друзей на всю жизнь. Быть частью истории «Челси» было честью. Спасибо», – написал Хавертц в соцсетях.
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