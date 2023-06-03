«Арсеналу» интересен Хави Симонс. Хавбек ПСВ – второй бомбардир лиги Нидерландов

Теги ПСЖ высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Хави Симонс Футбол

«Арсеналу» интересен Хави Симонс.

Лондонский клуб проявляет интерес к атакующему полузащитнику ПСВ, сообщает Voetbal International. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до 2027 года. 

Отмечается, что у «ПСЖ» есть право выкупа хавбека за 12 миллионов евро. Остальные клубы должны будут заплатить более крупную сумму за трансфер. «Арсенал» считается главным претендентом на игрока.

ПСВ хочет продлить контракт с Симонсом, удалив пункт об отступных для «ПСЖ». Сам футболист хочет выступать в Лиге чемпионов. Он был недоволен ситуацией с увольнением главного тренера Руда ван Нистелроя.

В прошедшем сезоне чемпионата Нидерландов Симонс провел 34 матча, отличившись 19 голами и 8 ассистами. Он стал вторым бомбардиром лиги. 

Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кроссовер Айверсона
в ЛЕ против Арсенала был невероятно хорош
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Может повторить путь Эдэгора
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Очень медийный персонаж и это пугает. Но при этом и очень одарён
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KNVB Oranje
Надеюсь в этом сезоне никуда не перейдёт, и пограет в ЛЧ за ПСВ!!!! Прогресс у него на лицо, прям радует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фаррух Самаркандец
Ответ Луизао фром мексика
распиаренный брусок, примерно на одном уровне с пиковым модричем(когда она выдавал 1+1 за сезон)
если он уже сейчас на уровне пикого Модрича, то и сотка не жалко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий