«Арсеналу» интересен Хави Симонс. Хавбек ПСВ – второй бомбардир лиги Нидерландов
«Арсеналу» интересен Хави Симонс.
Лондонский клуб проявляет интерес к атакующему полузащитнику ПСВ, сообщает Voetbal International. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до 2027 года.
Отмечается, что у «ПСЖ» есть право выкупа хавбека за 12 миллионов евро. Остальные клубы должны будут заплатить более крупную сумму за трансфер. «Арсенал» считается главным претендентом на игрока.
ПСВ хочет продлить контракт с Симонсом, удалив пункт об отступных для «ПСЖ». Сам футболист хочет выступать в Лиге чемпионов. Он был недоволен ситуацией с увольнением главного тренера Руда ван Нистелроя.
В прошедшем сезоне чемпионата Нидерландов Симонс провел 34 матча, отличившись 19 голами и 8 ассистами. Он стал вторым бомбардиром лиги.
Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
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