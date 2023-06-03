«Арсеналу» интересен Хави Симонс.

Лондонский клуб проявляет интерес к атакующему полузащитнику ПСВ, сообщает Voetbal International. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до 2027 года.

Отмечается, что у «ПСЖ» есть право выкупа хавбека за 12 миллионов евро. Остальные клубы должны будут заплатить более крупную сумму за трансфер. « » считается главным претендентом на игрока.

хочет продлить контракт с Симонсом, удалив пункт об отступных для « ». Сам футболист хочет выступать в Лиге чемпионов. Он был недоволен ситуацией с увольнением главного тренера Руда ван Нистелроя.

В прошедшем сезоне чемпионата Нидерландов Симонс провел 34 матча, отличившись 19 голами и 8 ассистами. Он стал вторым бомбардиром лиги.

Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

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