Директор «МЮ» Мерто: «Маунт – игрок мирового класса, но он также способен делать игроков вокруг себя сильнее благодаря игровому интеллекту и тактической осведомленности»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Мэйсон Маунт Джон Мерто Футбол

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» высказался о подписании Мэйсона Маунта.

Манкунианцы купили полузащитника у «Челси» за 55+5 миллионов фунтов. 

«Мэйсон чрезвычайно умный футболист и обладает множеством фантастических технических качеств, которые значительно усилят нашу команду. Мы долгое время восхищались его талантами, поэтому мы рады, что он решил сделать следующие шаги в своей карьере здесь, на «Олд Траффорд».

Его стиль игры и характеристики идеально подходят для этой команды, и мы все верим, что в дальнейшем он будет только совершенствоваться, работая с Эриком тен Хагом и его тренерским штабом.

Мэйсон сам является игроком мирового класса, но у него также есть способность делать игроков вокруг себя сильнее благодаря своему игровому интеллекту и тактической осведомленности.

Мы были особенно впечатлены его сильным желанием присоединиться к «Юнайтед» и его жаждой дальнейших успехов, поскольку мы стремимся повысить уровень наших выступлений в следующем сезоне и далее», – сказал Джон Мерто. 

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9 комментариев

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Aktan
"Мы были особенно впечатлены его сильным желанием присоединиться к «Юнайтед»"

Как и все болельщики Челси...
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DolJun
боюсь мактомини никто не сделает сильнее, даже поставь его между модричем и кроосом.
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Тухель
Маунту удачи. В Челси из за того что воспитанник в попку целовали даже при средней игре и ужасной реализации, а в МЮ этого не будет. При каждом спаде, после каждого неудачного отрезка будут вспоминать и зарплату и стоимость трансфера и вообще что он не ровня игрокам прошлого МЮ и т.д.
Не удивлюсь если будет что то похожее на Погба. Французу все прощали в Юве так как молод и бесплатный, а в МЮ уже ничего не прощали и Погба просто не справился с давлением, хотя далеко не слабый игрок.
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CyberUnited
Этого директора метро давно пора вышвыривать
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Pitkin
Это так. Именно Маунт с Хаверцем и сварганили победный гол Челси в финале ЛЧ. Сейчас обоих уже нет в Челси. Как и нет уже Тухеля. Жаль.
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ivannumber1
Слабый менеджмент. Маунт игрок может и неплохой, но за год до конца контракта, при ярком желании самого игрока перейти в клуб, платить максималку в 60 мультов и давать максимальный оклад в команде - это работа уровня шимпанзе.

Когда мы уже наконец увидим адекватный трансферный отдел, который проворачивает блестящие трансферы???
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