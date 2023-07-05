Директор «МЮ» Мерто: «Маунт – игрок мирового класса, но он также способен делать игроков вокруг себя сильнее благодаря игровому интеллекту и тактической осведомленности»

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» высказался о подписании Мэйсона Маунта.

Манкунианцы купили полузащитника у «Челси» за 55+5 миллионов фунтов.

« чрезвычайно умный футболист и обладает множеством фантастических технических качеств, которые значительно усилят нашу команду. Мы долгое время восхищались его талантами, поэтому мы рады, что он решил сделать следующие шаги в своей карьере здесь, на «Олд Траффорд».

Его стиль игры и характеристики идеально подходят для этой команды, и мы все верим, что в дальнейшем он будет только совершенствоваться, работая с Эриком тен Хагом и его тренерским штабом.

Мэйсон сам является игроком мирового класса, но у него также есть способность делать игроков вокруг себя сильнее благодаря своему игровому интеллекту и тактической осведомленности.

Мы были особенно впечатлены его сильным желанием присоединиться к « » и его жаждой дальнейших успехов, поскольку мы стремимся повысить уровень наших выступлений в следующем сезоне и далее», – сказал Джон Мерто.