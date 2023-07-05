Директор «МЮ» Мерто: «Маунт – игрок мирового класса, но он также способен делать игроков вокруг себя сильнее благодаря игровому интеллекту и тактической осведомленности»
Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» высказался о подписании Мэйсона Маунта.
Манкунианцы купили полузащитника у «Челси» за 55+5 миллионов фунтов.
«Мэйсон чрезвычайно умный футболист и обладает множеством фантастических технических качеств, которые значительно усилят нашу команду. Мы долгое время восхищались его талантами, поэтому мы рады, что он решил сделать следующие шаги в своей карьере здесь, на «Олд Траффорд».
Его стиль игры и характеристики идеально подходят для этой команды, и мы все верим, что в дальнейшем он будет только совершенствоваться, работая с Эриком тен Хагом и его тренерским штабом.
Мэйсон сам является игроком мирового класса, но у него также есть способность делать игроков вокруг себя сильнее благодаря своему игровому интеллекту и тактической осведомленности.
Мы были особенно впечатлены его сильным желанием присоединиться к «Юнайтед» и его жаждой дальнейших успехов, поскольку мы стремимся повысить уровень наших выступлений в следующем сезоне и далее», – сказал Джон Мерто.
Как и все болельщики Челси...
Не удивлюсь если будет что то похожее на Погба. Французу все прощали в Юве так как молод и бесплатный, а в МЮ уже ничего не прощали и Погба просто не справился с давлением, хотя далеко не слабый игрок.
Когда мы уже наконец увидим адекватный трансферный отдел, который проворачивает блестящие трансферы???