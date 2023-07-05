Талалаеву не нравится календарь Первой лиги: «В первые 5 туров много матчей с лидерами. Когда поменяешь 8 человек, о зрелищности‑сыгранности речи не идет»

Теги Химки Андрей Талалаев Первая лига Торпедо календарь Футбол

Андрей Талалаев выразил недовольство календарем «Химок» на старте нового сезона Первой лиги.

— Как вам календарь? Уже во втором туре встретитесь с «Торпедо», которое в прошлом сезоне выступало в РПЛ (в 1-м туре подмосковный клуб сыграет с «Тюмень», в 3-м – с «Нефтехимиком» – прим. Sports.ru).

— Мне не очень понравился календарь. Если смотреть первые пять туров, то там очень много поединков с командами, которые являются лидерами ФНЛ. Мне кажется, матчи просто потеряют в зрелищности.

Потому что команды, которые выпадают из РПЛ, согласно регламенту, должны урезать количество легионеров и ввести лимитчиков в состав — это восемь изменений. А когда ты в любой команде поменяешь восемь человек, то о какой‑то зрелищности‑сыгранности речи не идет.

Поэтому, думаю, организаторам стоит задуматься, если мы хотим, чтобы уровень лиги и футбола был соответствующим. Очень много диалогов ведется на эту тему, но поистине футбольных людей, мне кажется, не так много, кто принимает участие в разработке.

Ну, что же, будем играть, календарь для всех одинаковый, — сказал главный тренер «Химок».

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7 комментариев

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therealgreenman
Ну так значит тащи Химки во вторую лигу…
+16
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Oleg A.A.
Талалаев всегда чем-то недоволен... Много от него слез будет в ФНЛ
+17
-3
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Pertinax Gandi
Заранее ищет себе оправдание если начнёт всем сливать.
+8
-1
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Alberville
Да и все следующие туры - полный отстой! Состав противников лучше, тренеры - умнее, трава - зеленее.....
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Гришковец
Работай, дядя…
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Andrey Yaroslavtsev
Это Талалаеву нужно задуматься о своей тренерской карьере.
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Собиратель хаоса
В руках Талалаева и его команды сделать из лидеров аутсайдеров, хоть и временно. 🙂
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