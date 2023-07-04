УЕФА не допустит «Осасуну» до Лиги конференций из-за дела о договорных матчах – апелляция отклонена. Клуб обратится в CAS

В УЕФА решили не допускать «Осасуну» к участию к Лиге конференции из-за договорных матчей.

Напомним, инспекторы УЕФА рекомендовали отстранить клуб от участия в турнире из-за договорных матчей в сезоне-2013/14.

Испанская команда подала апелляцию на это решение, но не была удовлетворена.

«Осасуна» выпустила заявление по этому поводу, в котором заявила о несогласии с решением, а также сообщила, что обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, что против клуба открыто дело с предполагаемой организацией договорных матчей в сезоне-2013/14 – считается, что тогдашний президент «Осасуны», два директора клуба и менеджер достигли экономического соглашения с «Бетисом».

Команда из Севильи должна была победить «Вальядолид» и проиграть самой «Осасуне». За это клуб из Памплоны заплатил «Бетису» 400 000 и 200 000 евро соответственно.

В сезоне-2022/23 «Осасуна» заняла 7-е место в Ла Лиге, которое дает право на участие в Лиге конференций. Если УЕФА отстранит клуб, то в еврокубке примет участие «Атлетик», завершивший чемпионат восьмым.

УЕФА банит «Осасуну»: не пускают в еврокубки из-за договорняков из 2014-го. Как так?







