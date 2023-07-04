УЕФА не допустит «Осасуну» до Лиги конференций из-за дела о договорных матчах – апелляция отклонена. Клуб обратится в CAS

Теги Осасуна Ла Лига УЕФА CAS договорные матчи Лига Конференций УЕФА Футбол

В УЕФА решили не допускать «Осасуну» к участию к Лиге конференции из-за договорных матчей.

Напомним, инспекторы УЕФА рекомендовали отстранить клуб от участия в турнире из-за договорных матчей в сезоне-2013/14.

Испанская команда подала апелляцию на это решение, но не была удовлетворена.

«Осасуна» выпустила заявление по этому поводу, в котором заявила о несогласии с решением, а также сообщила, что обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, что против клуба открыто дело с предполагаемой организацией договорных матчей в сезоне-2013/14 – считается, что тогдашний президент «Осасуны», два директора клуба и менеджер достигли экономического соглашения с «Бетисом».

Команда из Севильи должна была победить «Вальядолид» и проиграть самой «Осасуне». За это клуб из Памплоны заплатил «Бетису» 400 000 и 200 000 евро соответственно.

В сезоне-2022/23 «Осасуна» заняла 7-е место в Ла Лиге, которое дает право на участие в Лиге конференций. Если УЕФА отстранит клуб, то в еврокубке примет участие «Атлетик», завершивший чемпионат восьмым. 

УЕФА банит «Осасуну»: не пускают в еврокубки из-за договорняков из 2014-го. Как так?
 
 
 
 

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22 комментария

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Los Galácticos
Все как и в жизни, косячат Ювентус, Барселона, Ман Сити а отвечает за всё какая-нибудь Осасуна.
+36
-12
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Любезный Коссутий
Ответ JENNINGS
Спортс, работаю за вас: «Реал» выкупил контракт Мбаппе за 224+56 млн. О трансфере объявят 6-7 июля
ну вот 7-го и напишут 😎
+12
-1
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bevooch
Ответ JENNINGS
Спортс, работаю за вас: «Реал» выкупил контракт Мбаппе за 224+56 млн. О трансфере объявят 6-7 июля
Спортс, работаю за вас: «Реал» выкупил контракт Хави за 224+56 млн. О трансфере объявят 30 февраля.
+13
-4
+9
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noti22
А кому-то можно делать 100+ финансовых нарушений и быть безнаказанными
+10
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ JENNINGS
Спортс, работаю за вас: «Реал» выкупил контракт Мбаппе за 224+56 млн. О трансфере объявят 6-7 июля
Если так, то Реалу можно забыть о больших победах надолго. Винисиус на пару с Мбапе развалят команду из нутри. Будет что-то похожее на ПСЖ N2
+6
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Фан Рубина
Ну так в сезоне 2014-2015 бы и отстраняли. 2022-2023 причём?

А вообще уефа вошла во вкус, отстранять по левым предлогам.
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Andrey Andreev
Честно говоря, позиция Осасуны ни о чем. В правилах черным по белому написано, что отстранение в первом же сезоне после попадания в еврокубки. Пусть Осасуна скажут спасибо своему бывашему руководству.
И она не первый и не последний клуб, на кого распространился этот пункт. В Беларуси один-в-один такая же ситуация с Ислочью, которую тоже отстранили. Так почему для Осасуны делать какие-то исключения?
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Yury Fedoseev
Допустите их в турнир! Хотим увидеть против Сассуоло !
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RealJon
Ответ Любезный Коссутий
ну вот 7-го и напишут 😎
например о новости о том что Лига 1 теперь Топ-7 еше не написали, а все источники кричать там.
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savik-A.M.
Ответ Los Galácticos
Все как и в жизни, косячат Ювентус, Барселона, Ман Сити а отвечает за всё какая-нибудь Осасуна.
Как ты хитро умудрился привязать договорные матчи к Баре , Юве и Сити
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deimon7.7
Ответ Los Galácticos
Все как и в жизни, косячат Ювентус, Барселона, Ман Сити а отвечает за всё какая-нибудь Осасуна.
Не какая-нибудь, а зубастая Осасуна!
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fussballer
А надо было всего лишь заказать "услугу" у какого-нибудь судьи. И никаких последствий.
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Metalloid
А потом люди против суперлиги. Давно пора слать уефа и всем клубам вместе сделать свой еврокубок, единую лигу. Там куча дивизионов и тд. независимо от места в нац лиге там всё будет по спортивному принципу, вылет, влёт и тд. А на уефа забить болт, недостойны они этих денег и полномочий.
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Spirit of 1993 (2)
вспомнили...
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Костя Паркер
Кстати, как там дела у Сарагосы? Ее еще не расформировали после того как они пытались Ахметова нагнуть?)
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Гамарджоба Генацвале
Какое пристальное внимание УЕФА к матчам Осасуны 10-летней давности.
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Syndycate
Ну это не Негрейре платить 20 лет, сразу бан на 20 лет!
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