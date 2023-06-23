Инспекторы УЕФА рекомендовали отстранить «Осасуну» от Лиги конференций. Клуб подаст апелляцию
Инспекторы УЕФА рекомендовали отстранение «Осасуны» от Лиги конференций из-за договорных матчей.
Напомним, что против клуба открыто дело с предполагаемой организацией договорных матчей в сезоне-2013/14 – считается, что тогдашний президент «Осасуны», два директора клуба и менеджер достигли экономического соглашения с «Бетисом».
Команда из Севильи должна была победить «Вальядолид» и проиграть самой «Осасуне». За это клуб из Памплоны заплатил «Бетису» 400 000 и 200 000 евро соответственно.
«Клуб не разделяет критерии УЕФА. Мы подадим апелляцию и будем бороться на законных основаниях, чтобы отстаивать свои права.
Этим решением УЕФА намерен наказать «Осасуну» и ее нынешних менеджеров, которые и подали жалобу в суд, начав юридическую процедуру по возврату денег, незаконно украденных со счетов организации.
Пожалуй, мы столкнулись с единственным известным случаем в новейшей истории европейского футбола, когда клуб преследует некоторых своих же бывших менеджеров», – сообщается в заявлении на сайте клуба.
В сезоне-2022/23 «Осасуна» заняла 7-е место в Ла Лиге, которое дает право на участие в Лиге конференций. Если УЕФА отстранит клуб, то в еврокубке примет участие «Атлетик», завершивший чемпионат восьмым.
А Уефа?
4.01
To be eligible to participate in the competition, clubs must:
g. not have been directly and/or indirectly involved, since the entry into force of Article 50(3) of the UEFA Statutes, i.e. 27 April 2007, in any activity aimed at arranging or influencing the outcome of a match at national or international level and confirm this to the UEFA administration in writing.
ну то есть формально имеют право