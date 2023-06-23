Инспекторы УЕФА рекомендовали отстранить «Осасуну» от Лиги конференций. Клуб подаст апелляцию

Теги Осасуна Ла Лига УЕФА Лига Конференций УЕФА Футбол

Инспекторы УЕФА рекомендовали отстранение «Осасуны» от Лиги конференций из-за договорных матчей.

Напомним, что против клуба открыто дело с предполагаемой организацией договорных матчей в сезоне-2013/14 – считается, что тогдашний президент «Осасуны», два директора клуба и менеджер достигли экономического соглашения с «Бетисом».

Команда из Севильи должна была победить «Вальядолид» и проиграть самой «Осасуне». За это клуб из Памплоны заплатил «Бетису» 400 000 и 200 000 евро соответственно.

«Клуб не разделяет критерии УЕФА. Мы подадим апелляцию и будем бороться на законных основаниях, чтобы отстаивать свои права.

Этим решением УЕФА намерен наказать «Осасуну» и ее нынешних менеджеров, которые и подали жалобу в суд, начав юридическую процедуру по возврату денег, незаконно украденных со счетов организации.

Пожалуй, мы столкнулись с единственным известным случаем в новейшей истории европейского футбола, когда клуб преследует некоторых своих же бывших менеджеров», – сообщается в заявлении на сайте клуба.

В сезоне-2022/23 «Осасуна» заняла 7-е место в Ла Лиге, которое дает право на участие в Лиге конференций. Если УЕФА отстранит клуб, то в еврокубке примет участие «Атлетик», завершивший чемпионат восьмым. 

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепси пеналдувич
9 лет назад, это было. Все фигуранты дела получили сроки реальные, в чем проблема сейчас?
А Уефа?
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Кузнецов
Оставьте в покое Осасуну ,это и так для них событие,выйти в ЛК
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4eburan71
Классика: тотальные болты уложенные на ффп всякими нефтецистернами из англии и франции, барсучий судейский корпус, подкуплентус со своими приколами - это всё мы одобряем. А вот разнести Осасуну, Лудогорец, Стяуа - это святое дело!
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glory Real Madrid
«УЕФА, сильный со слабыми и слабый с сильными».
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Narambug
Ответ Пепси пеналдувич
9 лет назад, это было. Все фигуранты дела получили сроки реальные, в чем проблема сейчас? А Уефа?
Как я понял, фишка в том, что свой дисквал в УЕФА они так и не отбыли положенный с тех пор. А по регламенту УЕФА он положен, даже если через 9 лет. Как болельщик Атлетика, скажу, что это не особо то справедливо!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
УЕФА! Такие копейки 10 - летней давности мусолить! Нищеброды!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
А Бетис почему участвует тогда?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inside 88 LW
Осасуна по спортивному принципу заняла место. Те кто 10 лет назад в кабинетах аферой занимались уже наказаны. А вот главу - не мешало бы выдворить домой в Коста-Рику. Хватит убивать испанский футбол.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Какие же Уефа клоуны. Испортили праздник фанатам и клубу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эль Иберико
Жалко Осу, но Бильбао тоже хорош.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Пепси пеналдувич
9 лет назад, это было. Все фигуранты дела получили сроки реальные, в чем проблема сейчас? А Уефа?
Article 4 Admission criteria and procedure
4.01
To be eligible to participate in the competition, clubs must:
g. not have been directly and/or indirectly involved, since the entry into force of Article 50(3) of the UEFA Statutes, i.e. 27 April 2007, in any activity aimed at arranging or influencing the outcome of a match at national or international level and confirm this to the UEFA administration in writing.

ну то есть формально имеют право
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий