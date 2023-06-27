Испанских клубов не будет в Лиге конференций, если «Осасуна» не успеет обжаловать отстранение до 7 августа

Испанские команды могут не сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне.

Напомним, инспекторы УЕФА рекомендовали отстранить «Осасуну» от конференций из-за договорных матчей в сезоне-2013/14. Решение по этому вопросу будет принято 1 июля.

Если Комитет УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам примет решение об отстранении «красных», то клуб сможет подать апелляцию в . Если Спортивный арбитражный суд вынесет решение в пользу «Осасуны» до 7 августа, клуб сможет выступить в еврокубковом турнире. Если решение не будет оглашено до этой даты, « » пропустит розыгрыш Лиги конференций.

Если же CAS поддержит отстранение клуба из Памплоны до 7 августа, то Испанию в Лиге конференций представит «Атлетик».

УЕФА банит «Осасуну»: не пускают в еврокубки из-за договорняков из 2014-го. Как так?