Испанских клубов не будет в Лиге конференций, если «Осасуна» не успеет обжаловать отстранение до 7 августа

Теги Осасуна Ла Лига CAS Лига Конференций УЕФА Футбол

Испанские команды могут не сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне.

Напомним, инспекторы УЕФА рекомендовали отстранить «Осасуну» от Лиги конференций из-за договорных матчей в сезоне-2013/14. Решение по этому вопросу будет принято 1 июля. 

Если Комитет УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам примет решение об отстранении «красных», то клуб сможет подать апелляцию в CAS. Если Спортивный арбитражный суд вынесет решение в пользу «Осасуны» до 7 августа, клуб сможет выступить в еврокубковом турнире. Если решение не будет оглашено до этой даты, «Осасуна» пропустит розыгрыш Лиги конференций.

Если же CAS поддержит отстранение клуба из Памплоны до 7 августа, то Испанию в Лиге конференций представит «Атлетик». 

УЕФА банит «Осасуну»: не пускают в еврокубки из-за договорняков из 2014-го. Как так?

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9 комментариев

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Причёска Бэйла
Ответ snegoviq
Российские фанаты Осасуны, что скажете? Были договорняки? Что чувствуете по поводу отстранения?
Фанатов полосатой осасуны ждёт Лига Европы.
+6
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Eziiko
Как не будет?А Атлетик?
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
так ниже команда займет.алло
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Михаил Блинов
Ответ Eziiko
Как не будет?А Атлетик?
Атлетик будет если окончательное решение будет вынесено до 7 августа
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Денис Ким
Ответ Eziiko
Как не будет?А Атлетик?
А если прочитать не только заголовок?
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