Экс-тренер «Гладбаха» Хюттер возглавил «Монако»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Ади Хюттер Футбол

«Монако» объявил о назначении Ади Хюттера на пост главного тренера.

Австрийский специалист подписал соглашение на 2 сезона – до июня 2025 года. В среду Хюттер проведет первую тренировку «Монако».

Последним местом работы Ади Хюттера была «Боруссия Менхенгладбах», которую он покинул в мае 2022 года. Также он работал в «Айнтрахте», «Янг Бойз» и других командах.

«Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, занял 6-е место в прошедшем сезоне Лиги 1, финишировав вне зоны еврокубков.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Хорошее место для работы, можно пожить в люксе пока не уволят
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Странный выбор от Монако, очень странный. Хотя хуже Ковача еще постараться надо быть.
Там же вполне приличный набор игроков, а игра ахтунг.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Сколько можно менять тренеров, кошмар
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ApXuMaHqPuT
Ответ Tiestorzn17
Странный выбор от Монако, очень странный. Хотя хуже Ковача еще постараться надо быть. Там же вполне приличный набор игроков, а игра ахтунг.
Анри был гораздо хуже Ковача, просто эталонный физрук💪
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Magmi
Ответ Tiestorzn17
Странный выбор от Монако, очень странный. Хотя хуже Ковача еще постараться надо быть. Там же вполне приличный набор игроков, а игра ахтунг.
А что с Ковачем не так? Комент ради плюсов? Ковач а) наладил игру в обороне - после проходного двора у Жардима и Морено; б) игра в целом обрела структуру; в) прогресс многих игроков- Тчуамени, Дисаси, Головин, Кайо, Фофана и т.д. В подтверждение тому- бронза 20/21, где до последних туров была интрига и борьба. Единственный серьезный косяк - пролет Шахтеру в квалификации ЛЧ, но справедливости ради, играли команды абсолютно на равных. А уволили его зимой из-за каких-то разногласий с руководством. При том, что на тот момент они шли четвертыми в чемпионате, отрыв был небольшой - 4 или 6 очков, не помню точно, и уверенно прошли группу в ЛЕ
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olajuvon
Главное чтобы Саню ставил в старт!!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Всё было хорошо, пока я не увидел в англоязычной прессе его полное имя - Adolf Hütter...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stroozh
Adi Hutter-снчала показалось, потом внимательнее прочитал)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
НРИ
Добро пожаловать в лучший клуб Франции , Ади
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Алмазов
Ответ НРИ
Добро пожаловать в лучший клуб Франции , Ади
На который дома почему-то мало ходят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Monegasque
Ответ Артем Алмазов
На который дома почему-то мало ходят.
На Спартак тоже мало ходят, особенно сейчас
Но это же не говорит о том что это непопулярный клуб. Ситуация так складывается в силу различных причин, так же и здесь есть свои причины...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий