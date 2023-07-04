Экс-тренер «Гладбаха» Хюттер возглавил «Монако»
«Монако» объявил о назначении Ади Хюттера на пост главного тренера.
Австрийский специалист подписал соглашение на 2 сезона – до июня 2025 года. В среду Хюттер проведет первую тренировку «Монако».
Последним местом работы Ади Хюттера была «Боруссия Менхенгладбах», которую он покинул в мае 2022 года. Также он работал в «Айнтрахте», «Янг Бойз» и других командах.
«Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, занял 6-е место в прошедшем сезоне Лиги 1, финишировав вне зоны еврокубков.
Там же вполне приличный набор игроков, а игра ахтунг.
Но это же не говорит о том что это непопулярный клуб. Ситуация так складывается в силу различных причин, так же и здесь есть свои причины...