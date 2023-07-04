«ПСЖ» расторг контракт с Гальтье, объявить могут после назначения Энрике. Испанец прилетел в Париж, он подпишет контракт на 2 года
«ПСЖ» расторг контракт с Кристофом Гальтье.
По данным Le Parisien, стороны достигли соглашения о расторжении контракта. Официально об отставке Гальтье может быть объявлено после назначения Луиса Энрике.
По информации издания, во вторник Энрике прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ». Первая пресс-конференция испанского специалиста в качестве главного тренера команды запланирована на среду.
Журналист Андрес Онрубиа сообщает, что Энрике подпишет с «ПСЖ» контракт на два сезона. При этом не уточняется, есть в контракте опция продления.
Гальте наверное раз 100 пожалел что перешёл тренировал бы свой Лилль спокойно
желаю ПСэЖЭ вечного вылета из ЛЧ при этих владельцах