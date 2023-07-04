«ПСЖ» расторг контракт с Гальтье, объявить могут после назначения Энрике. Испанец прилетел в Париж, он подпишет контракт на 2 года

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» расторг контракт с Кристофом Гальтье.

По данным Le Parisien, стороны достигли соглашения о расторжении контракта. Официально об отставке Гальтье может быть объявлено после назначения Луиса Энрике.

По информации издания, во вторник Энрике прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ». Первая пресс-конференция испанского специалиста в качестве главного тренера команды запланирована на среду.

Журналист Андрес Онрубиа сообщает, что Энрике подпишет с «ПСЖ» контракт на два сезона. При этом не уточняется, есть в контракте опция продления.

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14 комментариев

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fbd
7-ой тренер за 12 лет, получается. Ну вот сейчас то по-любому получится.
+12
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+9
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Безумный Макс
я думаю это урок для все тренеров...нельзя переходит в псж даже если там платят много
Гальте наверное раз 100 пожалел что перешёл тренировал бы свой Лилль спокойно
желаю ПСэЖЭ вечного вылета из ЛЧ при этих владельцах
+12
-4
+8
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RealJon
Ответ Безумный Макс
я думаю это урок для все тренеров...нельзя переходит в псж даже если там платят много Гальте наверное раз 100 пожалел что перешёл тренировал бы свой Лилль спокойно желаю ПСэЖЭ вечного вылета из ЛЧ при этих владельцах
100% знаю, ничуть не пожалел, деньги есть, еше будет варианты как минимум в Франции если оправдают его в суде. плюс, его уровень все таки не в команде со звездами
+7
-3
+4
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AA MM
Ответ rigobersong
Сильнейший тренер в истории ПСЖ, наконец-то ПСЖ стали подозревать, что не только деньги побеждают в футболе:) Теперь главное взять Феррана и Гарсию и можно разрывать ЛЧ!:))💪💪💪
Главное, с Месси больше не связываться)
+7
-4
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Безумный Макс
я думаю это урок для все тренеров...нельзя переходит в псж даже если там платят много Гальте наверное раз 100 пожалел что перешёл тренировал бы свой Лилль спокойно желаю ПСэЖЭ вечного вылета из ЛЧ при этих владельцах
Гальтье до этого тренировал Ниццу, и очень успешно
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& Co1366
Сильно перетряхнули ПСЖ.
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Гусеконь
зачем на два года, если через год снова разрывать контракт?
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songbilong
у ПСЖ есть деньги, но нет мозгов. Нужно было звать Моура, при отличном составе он в состоянии победить и навести шороху в Европе, остальные Галтье-малтье шлак
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che kaif
вернет футбол в который играл ПСЖ при Блане.
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Лёха Жданчик
уже можно искать замену Энрике)
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кто-то
Ответ AA MM
Главное, с Месси больше не связываться)
Ошибаешься
+2
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Eden Hazard
Ответ Безумный Макс
я думаю это урок для все тренеров...нельзя переходит в псж даже если там платят много Гальте наверное раз 100 пожалел что перешёл тренировал бы свой Лилль спокойно желаю ПСэЖЭ вечного вылета из ЛЧ при этих владельцах
Думаю, Тухель и Почеттино ни разу не пожалели о коротком приключении в Париже, денег заработали, тренировать продолжили) И Галтье вряд ли будет сильно жалеть.
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