«ПСЖ» расторг контракт с Гальтье, объявить могут после назначения Энрике. Испанец прилетел в Париж, он подпишет контракт на 2 года

«ПСЖ» расторг контракт с Кристофом Гальтье.

По данным Le Parisien, стороны достигли соглашения о расторжении контракта. Официально об отставке может быть объявлено после назначения .

По информации издания, во вторник Энрике прилетел в Париж для подписания контракта с « ». Первая пресс-конференция испанского специалиста в качестве главного тренера команды запланирована на среду.

Журналист Андрес Онрубиа сообщает, что Энрике подпишет с «ПСЖ» контракт на два сезона. При этом не уточняется, есть в контракте опция продления.