«Брентфорд» объявил о переходе Коллинза из «Вулвс» за рекордные 23 млн фунтов. Защитник подписал контракт по схеме «6+2»
«Брентфорд» объявил о подписании защитника «Вулверхэмптона» Натана Коллинза.
Коллинз подписал с «Брентфордом» соглашение сроком на 6 лет с возможностью продления еще на 2 года.
Как сообщает официальный сайт «Брентфорда», сумма трансфера стала для клуба рекордной. Ранее SkySports писал, что переход Коллинза обошелся «Брентфорду» в 23 миллиона фунтов.
В прошедшем сезоне Натан Коллинз провел за «Вулверхэмптон» 26 матчей в АПЛ. Подробная статистика 22-летнего защитника доступна здесь.
Фото: brentfordfc.com
Я не думал, что у него хотя бы фанаты есть, не то что ненавистники :)