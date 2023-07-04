«Брентфорд» объявил о переходе Коллинза из «Вулвс» за рекордные 23 млн фунтов. Защитник подписал контракт по схеме «6+2»

«Брентфорд» объявил о подписании защитника «Вулверхэмптона» Натана Коллинза.

Коллинз подписал с «Брентфордом» соглашение сроком на 6 лет с возможностью продления еще на 2 года.

Как сообщает официальный сайт «Брентфорда», сумма трансфера стала для клуба рекордной. Ранее SkySports писал, что переход Коллинза обошелся «Брентфорду» в 23 миллиона фунтов.

В прошедшем сезоне Натан Коллинз провел за «Вулверхэмптон» 26 матчей в АПЛ. Подробная статистика 22-летнего защитника доступна здесь.

Фото: brentfordfc.com