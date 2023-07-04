«Брентфорд» объявил о переходе Коллинза из «Вулвс» за рекордные 23 млн фунтов. Защитник подписал контракт по схеме «6+2»

Теги премьер-лига Англия трансферы Вулверхэмптон Брентфорд Натан Коллинз деньги Футбол

«Брентфорд» объявил о подписании защитника «Вулверхэмптона» Натана Коллинза.

Коллинз подписал с «Брентфордом» соглашение сроком на 6 лет с возможностью продления еще на 2 года.

Как сообщает официальный сайт «Брентфорда», сумма трансфера стала для клуба рекордной. Ранее SkySports писал, что переход Коллинза обошелся «Брентфорду» в 23 миллиона фунтов.

В прошедшем сезоне Натан Коллинз провел за «Вулверхэмптон» 26 матчей в АПЛ. Подробная статистика 22-летнего защитника доступна здесь.

Фото: brentfordfc.com

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10 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ Луизао фром мексика
Один из худших игроков в истории футбола
Увидеть хейтера Натана Коллинза — это то, после чего можно закрывать спортс.

Я не думал, что у него хотя бы фанаты есть, не то что ненавистники :)
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Фарид Харисов
Грамотный менеджмент — это когда ты два года в середине таблицы АПЛ, а твой рекордный трансфер стоимостью в 23 миллиона :)
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red hikkikomori
Контракт сроком по схеме Челси)
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Bentley Verura
Ответ иц а мэн
вообще-то грамотный менеджмент это 116 миллионов за чучачимуню☝️
Писать научился бы
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Фарид Харисов
Ответ Marcus-light
Брентфорд нищеброды какие-то
Однако это не помешает им нокаутировать команду Гвардиолы в следующем сезоне :)
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