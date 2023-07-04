Экс-тренер «Спартака» Кононов возглавил «Сатурн» из Второй лиги
Олег Кононов возглавил «Сатурн».
Клуб из Раменского объявил о назначении 57-летнего специалиста на пост главного тренера. Срок действия контракта не уточняется.
Ранее в России Кононов возглавлял «Краснодар», «Ахмат», «Спартак» и тульский «Арсенал». Он не работал с января этого года.
«Сатурн» в минувшем сезоне финишировал 11-м во Второй лиге (группа 3а). Пост гендиректора клуба занимает Роман Широков.
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