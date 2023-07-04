Экс-тренер «Спартака» Кононов возглавил «Сатурн» из Второй лиги

Теги Сатурн премьер-лига Россия Вторая лига Олег Кононов Футбол

Олег Кононов возглавил «Сатурн».

Клуб из Раменского объявил о назначении 57-летнего специалиста на пост главного тренера. Срок действия контракта не уточняется. 

Ранее в России Кононов возглавлял «Краснодар», «Ахмат», «Спартак» и тульский «Арсенал». Он не работал с января этого года. 

«Сатурн» в минувшем сезоне финишировал 11-м во Второй лиге (группа 3а). Пост гендиректора клуба занимает Роман Широков.

Фото: https://www.saturn-fc.ru/

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Дорн
Кононов без Мирзова, деньги на ветер
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Вот уж когда вообще нет других вариантов, берешься за любую работу. Но все лучше, чем экспертом на Матч-ТВ. Удачи!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брэд Либил
Ответ Ебздрогыч
Вот уж когда вообще нет других вариантов, берешься за любую работу. Но все лучше, чем экспертом на Матч-ТВ. Удачи!
А по-моему вообще отличный вариант. По зарплате наверняка не обделили. Есть три вылета на Восток, а почти всё остальное в паре часов езды на поезде или автобусе. База и стадион есть. Работай и наслаждайся.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Лучше бы дома сидел, ёпт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
ОГК уникальный канеш человек. Все тренеришки после Спартака кубки да чемпионства берут, сборные тренируют, а он захандрил...
Зарема ведьма, всю душу у доброго человека высосала!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Северный болельщик
Без пиджака это не Кононов!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
makes
огонь связка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Иван Дорн
Кононов без Мирзова, деньги на ветер
Резван как раз без клуба, придет к Кононову чтобы тащить))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий