Широков о «Сатурне»: «Есть понимание, как достичь выхода в РПЛ. Но можно штаны порвать, широко шагая»

Теги Сатурн Роман Широков премьер-лига Россия Вторая лига Футбол

Роман Широков назвал глобальной задачей выход «Сатурна» в Мир РПЛ

«Сделать «Сатурн» главной командой Подмосковья – вполне реализуемая цель в ближайшие годы. Все зависит от нас.

Раньше в структуре клуба была академия Олимпийского резерва. Не знаю, почему они отделились. Нужно соглашение подписывать. Переговоры ведутся.

Проблема больше в том, как привести в единое целое спортшколы, которые есть в городе, чтобы они тренировались по единому плану. Будем думать, как это сделать грамотно.

Понимание, как достичь выхода в РПЛ, есть. Но об этом рано говорить. Это глобальная цель, на которую мы ориентируемся.

Есть мелкие, но более важные задачи, на которые мы ориентируемся на данный момент. Широко шагая, можно штаны порвать.

Нужно сконцентрироваться на важных событиях сегодняшнего дня, их реализовывать и, таким образом, прийти к более глобальной цели. Сейчас нужно посмотреть команду, насколько она боеспособна.

Зимние сборы обнадеживали, поэтому цель поставили во второй половине сезона попасть в четверку. Будем от этого отталкиваться, чтобы формировать команду на будущий сезон», – сказал генеральный директор «Сатурна».

6 комментариев

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Кино Музыка
Не надо больше пригородных клубов. Одни проблемы.
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redwhiteteam
Ответ Slavanya
Короче, бюджет пилится постепенно, тут не нужно суеты
Именно ₽)
Тоже так прочитал , что нужно планомерное финансирование из года в год , а там уже и пенсия у Романа
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Магомед Саид Амирханов
Ну ну!
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Антон Чугунов
Перевести себе Химки...
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bubareska
Профессионалы никогда не суетятся (с)
+1
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Slavanya
Короче, бюджет пилится постепенно, тут не нужно суеты
+13
0
+13
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