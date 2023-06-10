«Рома» хочет арендовать Скамакку. Форвард «Вест Хэма» интересен и «Милану»

Теги Рома Милан Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Sky Sports Джанлука Скамакка Футбол

Джанлука Скамакка может перейти в «Рому» этим летом.

Как сообщает Sky Sports, римляне хотят арендовать нападающего, которого «Вест Хэм» год назад купил за 30,5+5 млн фунтов. Предложение будет направлено в ближайшие дни.

Также экс-игрок «Сассуоло» интересен «Милану».

В последний раз итальянец выходил на поле 26 марта – в составе сборной Италии. У него 16 матчей в АПЛ и 3 гола. Подробно со статистикой 24-летнего Скамакки можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Дядя ТУРА
вообще слабый тип. итальянские напы в целом слабоваты вне Серии А.

помню когда Маноло Габъядини покупали тоже писал, что шлак лютый, так и вышло
+4
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+4
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Serhio Roberto
Ответ Дядя ТУРА
вообще слабый тип. итальянские напы в целом слабоваты вне Серии А. помню когда Маноло Габъядини покупали тоже писал, что шлак лютый, так и вышло
А было время Бобо Вьери давал прикурить в Испании, а Дзола и Виалли в Англии.
+1
0
+1
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Е.Р.
В Интер этого господина
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Дядя ТУРА
Ответ Serhio Roberto
А было время Бобо Вьери давал прикурить в Испании, а Дзола и Виалли в Англии.
было. а сейчас ни одного не знаю. уверен даже Чиро Иммобиле вне Серии А провалится. уже было такое
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hiper26
Ответ Е.Р.
В Интер этого господина
Зачем им 3й столб!?
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