«Рома» хочет арендовать Скамакку. Форвард «Вест Хэма» интересен и «Милану»
Джанлука Скамакка может перейти в «Рому» этим летом.
Как сообщает Sky Sports, римляне хотят арендовать нападающего, которого «Вест Хэм» год назад купил за 30,5+5 млн фунтов. Предложение будет направлено в ближайшие дни.
Также экс-игрок «Сассуоло» интересен «Милану».
В последний раз итальянец выходил на поле 26 марта – в составе сборной Италии. У него 16 матчей в АПЛ и 3 гола. Подробно со статистикой 24-летнего Скамакки можно ознакомиться здесь.
помню когда Маноло Габъядини покупали тоже писал, что шлак лютый, так и вышло