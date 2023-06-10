«Рома» хочет арендовать Скамакку. Форвард «Вест Хэма» интересен и «Милану»

Джанлука Скамакка может перейти в «Рому» этим летом.

Как сообщает , римляне хотят арендовать нападающего, которого « » год назад купил за 30,5+5 млн фунтов. Предложение будет направлено в ближайшие дни.

Также экс-игрок «Сассуоло» интересен « ».

В последний раз итальянец выходил на поле 26 марта – в составе сборной Италии. У него 16 матчей в и 3 гола. Подробно со статистикой 24-летнего можно ознакомиться здесь.