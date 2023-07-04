«Рубин» объявил о трансфере защитника Вуячича из «Партизана». Контракт – на 3 года
«Рубин» объявил о переходе защитника «Партизана» Игора Вуячича.
Черногорский футболист подписал контракт с «Рубином» на 3 года. Вуячич будет выступать под 15-м номером.
Фото: twitter.com/fcrk
Ранее переход Вуячича в «Рубин» анонсировал «Партизан».
В прошедшем сезоне Вуячич провел в чемпионате Сербии 27 матчей, забив 1 гол. Подробная статистика 28-летнего защитника доступна здесь.
При стоимости в 4,5 млн. евро Рубин урвал его за 1 млн. евро.