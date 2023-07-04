«Рубин» объявил о трансфере защитника Вуячича из «Партизана». Контракт – на 3 года

Теги Рубин премьер-лига Россия высшая лига Сербия Партизан трансферы Игор Вуячич Футбол

«Рубин» объявил о переходе защитника «Партизана» Игора Вуячича.

Черногорский футболист подписал контракт с «Рубином» на 3 года. Вуячич будет выступать под 15-м номером.

Фото: twitter.com/fcrk

Ранее переход Вуячича в «Рубин» анонсировал «Партизан».

В прошедшем сезоне Вуячич провел в чемпионате Сербии 27 матчей, забив 1 гол. Подробная статистика 28-летнего защитника доступна здесь.

7 комментариев

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Ответ Ильгиз Шакиров
И что скажут местные эксперты? топ для РПЛ?
Для Рпл не знаю, но для Рубина однозначно топ
+6
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+6
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Dmitry Orlov
Ответ Ильгиз Шакиров
И что скажут местные эксперты? топ для РПЛ?
По чемпионату Сербии трудно сказать. Был Марко Раконьяц, в Чукаричках 10 голов за сезон забил. Его купил Локомотив - у него 0 голов в РПЛ и в кубке, даже Иван Игнатьев оказался намного результативнее. Отдали в аренду в Црвену Звезду - он там опять забивать начал, 4 гола за вторую половину сезона (при среднем игровом времени 45 минут). Так что топ для чемпионата Сербии - не факт, что в РПЛ будет на хорошем уровне.
+5
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+5
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Ильгиз Шакиров
И что скажут местные эксперты? топ для РПЛ?
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Caniball
Хороший защитник, игрок сборной Черногории.
При стоимости в 4,5 млн. евро Рубин урвал его за 1 млн. евро.
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Jurgen Klinsmann
прикольно было бы, если б его фамилия начиналась на букву Х))
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Сергей Жарковский
В своё время, ещё в СССР был такой певец Виктор Вуячич, наверное однофамильцы!?
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Dmitry Orlov
Ответ Jurgen Klinsmann
прикольно было бы, если б его фамилия начиналась на букву Х))
Дали мячич - ... Вуячич.
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