Ким Мин Чжэ пройдет медосмотр для «Баварии» в среду
Ким Мин Чжэ в ближайшее время присоединится к «Баварии».
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, защитник «Наполи» пройдет медосмотр на этой неделе. На данный момент проверка состояния футболиста запланирована на среду.
После этого мюнхенцы выплатят итальянской команде отступные за корейца – вероятно, тоже на этой неделе.
Сообщалось, что Ким Мин Чжэ обойдется «Баварии» дешевле 60 млн евро.
А по теме- я очень рад этому подписанию, осталось Люку пристроить в мешок😃