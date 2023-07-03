Ким Мин Чжэ пройдет медосмотр для «Баварии» в среду

Ким Мин Чжэ в ближайшее время присоединится к «Баварии».

Как утверждает инсайдер , защитник « » пройдет медосмотр на этой неделе. На данный момент проверка состояния футболиста запланирована на среду.

После этого мюнхенцы выплатят итальянской команде отступные за корейца – вероятно, тоже на этой неделе.

Сообщалось, что Ким Мин Чжэ обойдется «Баварии» дешевле 60 млн евро.