Ким Мин Чжэ пройдет медосмотр для «Баварии» в среду

Теги Бавария бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ким Мин Чжэ Фабрицио Романо Футбол

Ким Мин Чжэ в ближайшее время присоединится к «Баварии».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, защитник «Наполи» пройдет медосмотр на этой неделе. На данный момент проверка состояния футболиста запланирована на среду.

После этого мюнхенцы выплатят итальянской команде отступные за корейца – вероятно, тоже на этой неделе.

Сообщалось, что Ким Мин Чжэ обойдется «Баварии» дешевле 60 млн евро.

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7 комментариев

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Пепси пеналдувич
Он в армии сейчас, неделя осталась.
+3
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Канали Орзу
Бавария Чемпион Чемпионов в Мире Жаль что футбол это бизнес
+3
0
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Пепси пеналдувич
Он в армии сейчас, неделя осталась.
Дембельнётся, баварцев будет гонять.
+3
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Михо
Ответ Канали Орзу
Бавария Чемпион Чемпионов в Мире Жаль что футбол это бизнес
Футбол это жизнь! Рохас! Я Данни Рохас!😃 это из Тед Лассо)
А по теме- я очень рад этому подписанию, осталось Люку пристроить в мешок😃
+2
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skorpion n
я прочитал Ким Чен Ын
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