«Бавария» хочет подписать с Кимом контракт до 2028 года в ближайшие дни. Зарплата – 10-12 млн евро

Переговоры «Баварии» с Ким Мин Чжэ близки к завершению.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, работа над трансфером идет успешно, и мюнхенцы постараются в ближайшие несколько дней закрыть сделку. Защитник « » хочет присоединиться к ним.

Контракт с корейцем будет рассчитан до 2028 года, зарплата – 10-12 млн евро до уплаты налогов. Неаполитанцы получат около 50 млн евро.

«Баварии» интересны хавбек Хейбьерг, защитники Пау Торрес, ван де Вен и еще 7 игроков (Bild)