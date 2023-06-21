«Бавария» хочет подписать с Кимом контракт до 2028 года в ближайшие дни. Зарплата – 10-12 млн евро

Теги Бавария бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ким Мин Чжэ деньги Футбол

Переговоры «Баварии» с Ким Мин Чжэ близки к завершению.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, работа над трансфером идет успешно, и мюнхенцы постараются в ближайшие несколько дней закрыть сделку. Защитник «Наполи» хочет присоединиться к ним.

Контракт с корейцем будет рассчитан до 2028 года, зарплата – 10-12 млн евро до уплаты налогов. Неаполитанцы получат около 50 млн евро.

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10 комментариев

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Владимир Владимирович
Вот это сильная сделка, весь сезон кореец блистал , просто блистал , матчей 20 Наполи удалось посмотреть в этом году , одна из причин победы Наполи в серии А. Оборону отлично держит и атакует почти в каждой атаке, 10 очков во всех турнирах по гол плюс пас ,но оборону не бросает на долго, метеор какой то. Не зря им все топы интересуются. Ну и высокий рост конечно нужно отметить 190 см, для центрального защитника сами знаете что это значит
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Расул Сабиров
я в ожидании его дебьюта в Мюнхене,думаю он сольётся в состав,удачи ему 💙
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Михо
Ответ Green grass
Он настолько хорош? Толком не видел его игру
По многим оценкам, лучший цз Серии А. Чемпионство выиграно не только Хвичей и Витей) высокий, но быстрый и резкий, один в один отлично играет, может выдвинуться вперед неожиданно, с первым пасом тоже все в порядке. Буду рад ему в Баварии. Теперь нужно продать Люку в ПСЖ)
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Kipriot
Тухель любит защитников
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Green grass
Он настолько хорош? Толком не видел его игру
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Владимир Владимирович
Ответ Green grass
Он настолько хорош? Толком не видел его игру
Прочти мой предыдущий комент в этой новости , не поленись )
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