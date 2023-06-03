Алан Ширер: «Уход Роналду повлиял на Рэшфорда. Маркус выглядит счастливее и может быть собой»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Алан Ширер высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Алан Ширер связал успешный сезон Маркуса Рэшфорда с уходом Криштиану Роналду из «МЮ».

«Нет никаких сомнений в том, что Эрик тен Хаг помог Маркусу. Он стал лучше реализовывать моменты, он в лучшей физической форме – а в прошлом сезоне было много травм.

Но, думаю, главное, что на него повлияло, – это уход Роналду. Он чувствует себя главной звездой, он может быть собой, он чувствует, что промахи не имеют значения, потому что моменты у него будут, и в другом матче тоже.

По 17 или 19 матчам после ухода Роналду это видно, так что вот вам ответ на вопрос. Он выглядит более счастливым, и во многом к этому привел уход Роналду», – сказал экс-форвард «Ньюкасла».

В АПЛ-2022/23 Рэшфорд повторил свой рекорд по голам. Как и в 2020 году, он завершил сезон с 17 мячами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Under
полено 30 за сезон не забивает
В АПЛ 17. Меньше Тони, Уилсон который в Ньюкасле не всегда в старте, и Салаха у которого "провальный" сезон в Ливерпуле с гигантскими проблемами
+4
-2
+2
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prutikanne
Маркус переродился и выдал лучший сезон в карьере👏 Молодец!
+1
0
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manchester united
Нужен новый топ-форвард
+1
0
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Давид Agabekyan
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Under
Ответ Давид Agabekyan
В АПЛ 17. Меньше Тони, Уилсон который в Ньюкасле не всегда в старте, и Салаха у которого "провальный" сезон в Ливерпуле с гигантскими проблемами
во-первых, кроме лиги есть другие матчи, на них теперь не обращать внимание?
во-вторых, если у вас поленья все, кто не в топ-5 бомбардиров лиги, то у вас проблемы либо с восприятием мира, либо с русским языком, выбирайте сами
0
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Jlaw
Ответ manchester united
Нужен новый топ-форвард
у вас же есть магваер
+1
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manchester united
Ответ Jlaw
у вас же есть магваер
а ты смешной (нет)
+1
-1
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