Алан Ширер: «Уход Роналду повлиял на Рэшфорда. Маркус выглядит счастливее и может быть собой»

Алан Ширер связал успешный сезон Маркуса Рэшфорда с уходом Криштиану Роналду из «МЮ».

«Нет никаких сомнений в том, что тен Хаг помог . Он стал лучше реализовывать моменты, он в лучшей физической форме – а в прошлом сезоне было много травм.

Но, думаю, главное, что на него повлияло, – это уход Роналду. Он чувствует себя главной звездой, он может быть собой, он чувствует, что промахи не имеют значения, потому что моменты у него будут, и в другом матче тоже.

По 17 или 19 матчам после ухода Роналду это видно, так что вот вам ответ на вопрос. Он выглядит более счастливым, и во многом к этому привел уход », – сказал экс-форвард «Ньюкасла».

В АПЛ-2022/23 Рэшфорд повторил свой рекорд по голам. Как и в 2020 году, он завершил сезон с 17 мячами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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