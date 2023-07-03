Директор «Севастополя» о жизни в городе: «После 2014-го стало лучше: построили дороги, школы, много делается для людей. Спасибо нашим бойцам, руководителям России»
Гендиректор «Севастополя» рассказал о жизни в городе после 2014 года.
– Какая сейчас жизнь в Севастополе?
– Нормальная жизнь. Почему мы должны из-за кого-то жить плохо? Спасибо нашим бойцам, военным, руководителям страны, которые делают все, чтобы мы жили мирно.
Надо сделать так, чтобы не было этих укусов из-за угла от этой находящейся рядом с нами страны. Не могу назвать их соседями. У меня в этом плане жесткая позиция.
В целом жизнь после 2014 года стала лучше. Построили дороги, школы, во дворах теперь везде освещение, в селах. Стадионы восстанавливают – очень много всего делается для людей, – сказал Валерий Чалый в интервью «Бизнес Online».
Ранее «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге.
насколько улучшилась жизнь в условной чите, хабаровске, воронеже, мурманске? насколько выросли реальные доходы населения, как выросла национальная валюта, иностранные инвестиции в экономику и прочее?
зато крым наш, ***
Бедный Воронеж, опять потерпит...
Вполне допускаю, что даже с 2014 изменилась, только не всем так повезло.