Директор «Севастополя» о жизни в городе: «После 2014-го стало лучше: построили дороги, школы, много делается для людей. Спасибо нашим бойцам, руководителям России»

Гендиректор «Севастополя» рассказал о жизни в городе после 2014 года.

– Какая сейчас жизнь в ?

– Нормальная жизнь. Почему мы должны из-за кого-то жить плохо? Спасибо нашим бойцам, военным, руководителям страны, которые делают все, чтобы мы жили мирно.

Надо сделать так, чтобы не было этих укусов из-за угла от этой находящейся рядом с нами страны. Не могу назвать их соседями. У меня в этом плане жесткая позиция.

В целом жизнь после 2014 года стала лучше. Построили дороги, школы, во дворах теперь везде освещение, в селах. Стадионы восстанавливают – очень много всего делается для людей, – сказал в интервью «Бизнес Online».

Ранее «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во лиге.