Директор «Севастополя» о жизни в городе: «После 2014-го стало лучше: построили дороги, школы, много делается для людей. Спасибо нашим бойцам, руководителям России»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига ФК Севастополь Политика Валерий Чалый чемпионат Крыма Футбол

Гендиректор «Севастополя» рассказал о жизни в городе после 2014 года.

– Какая сейчас жизнь в Севастополе?

– Нормальная жизнь. Почему мы должны из-за кого-то жить плохо? Спасибо нашим бойцам, военным, руководителям страны, которые делают все, чтобы мы жили мирно.

Надо сделать так, чтобы не было этих укусов из-за угла от этой находящейся рядом с нами страны. Не могу назвать их соседями. У меня в этом плане жесткая позиция.

В целом жизнь после 2014 года стала лучше. Построили дороги, школы, во дворах теперь везде освещение, в селах. Стадионы восстанавливают – очень много всего делается для людей, – сказал Валерий Чалый в интервью «Бизнес Online».

Ранее «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге.

Материалы по теме

66 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
А можно тоже самое, только в Чите?
+137
-14
+123
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Валера, ёмаё, откуда тебе знать, как было после 2014, если ты еще в 2016 казанский Рубин тренировал? Лишь бы лизнуть, а
+76
-15
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fourt
за деньги остальных регионов страны можно и не так припеваючи жить, спросите у чечни.

насколько улучшилась жизнь в условной чите, хабаровске, воронеже, мурманске? насколько выросли реальные доходы населения, как выросла национальная валюта, иностранные инвестиции в экономику и прочее?

зато крым наш, ***
+60
-14
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нионель Ералду
Наши налоги, конечно же, не повлияли на это.
Бедный Воронеж, опять потерпит...
+37
-9
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лжетрофеич
А уж как Мариуполь похорошел... А Бахмут... Загляденье!
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гол в девятину
Ну вряд ли хоть один человек будет спорить, что инфра в Севастополе стала лучше, чем в любом украинском городе, может быть кроме Киева.
+19
-10
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Просто Крым в 2014 вернулся в цивилизацию из времён откапывания Черного моря.
копка моря из разряда мифов как история про распятого мальчика в трусиках
+20
-11
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pigmalion
Ответ Очки Дани Алвеса
Валера, ёмаё, откуда тебе знать, как было после 2014, если ты еще в 2016 казанский Рубин тренировал? Лишь бы лизнуть, а
А где логика? Чтобы сравнить изменения ему достаточно жить в Крыму до 2014 и после(например в 2023). Зачем ему обязательно надо было непрерывно находится в Крыму в 2016?
+21
-13
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ kolokolo22
Комментарий удален пользователем
А уж как было плохо в Рязани, году так в 1826. Кстати, сильно изменилась Рязань с того же 2014?
Вполне допускаю, что даже с 2014 изменилась, только не всем так повезло.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нионель Ералду
Ответ Сергей Васильев
На это в первую очередь повлияли доходы от продажи природных ресурсов. К которым граждане со своими трёхкопеечными налогами не имеют никакого отношения.
очень сложно воспользоваться скрепным яндексом, чтобы посмотреть статистику поступления денег в бюджет?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Просто Крым в 2014 вернулся в цивилизацию из времён откапывания Черного моря.
+22
-18
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Ответ Нионель Ералду
Наши налоги, конечно же, не повлияли на это. Бедный Воронеж, опять потерпит...
Что не так с Воронежем?
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
побережье разве не отжали?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдгар По Давидс
Взял поп-корн...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kolokolo22
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Потому что речь о футбольной команде, а не о городе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сачков
Ответ Очки Дани Алвеса
Валера, ёмаё, откуда тебе знать, как было после 2014, если ты еще в 2016 казанский Рубин тренировал? Лишь бы лизнуть, а
Так тренерская работа не подразумевает нахождения в городе его базирования в режиме 24/7/365. Есть отпуска, выходные в связи с играми сборных, есть знакомые и друзья в Севастополе.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uriy walmart
Ответ redbalance
Приглашаем всех тарасов к нам на российский курорт перевоспитываться.
Не дай бог дойдут...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
riverman1980
Ответ Йожик Женя
тоесть в Украине в селах нету света и дорог?
именно так. Украина и до 2014 года это убитые дороги и перебои с электричеством.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kolokolo22
Ответ Максим Черкашин
Согласен, надеюсь Тверь тоже войдёт в состав России.😎
Pol Belov запретил отвечать на его комменты) ущерб. Как раз из тех, кто чушь в рунете и несет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Ответ HI MARS
Пусть набираются опыта.Скоро всю Украину застраивать)
Да ну ее нафиг, всю.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ Дмитрий
А можно тоже самое, только в Чите?
Согласен, надеюсь Тверь тоже войдёт в состав России.😎
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim_My
Ответ Нионель Ералду
очень сложно воспользоваться скрепным яндексом, чтобы посмотреть статистику поступления денег в бюджет?
Тих тих, они думают что налог для работающего человека всего 13 процентов)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беременный малыш
Ответ Очки Дани Алвеса
Валера, ёмаё, откуда тебе знать, как было после 2014, если ты еще в 2016 казанский Рубин тренировал? Лишь бы лизнуть, а
Он родился в Севастополе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mootoo
Ответ mancunian82
Автора с первого канала уволили? Или наоборот хочет туда устроиться) А если серьезно, зачем эта новость? Лично мне не интересно какие там были дороги, школы и тд. Я никогда там не был, и вряд ли туда поеду.
а зачем утром на главной торжественная статья о победе сборной Украины над кем-то там? что в этом такого важного, чтобы не рядовой новостью пустить, а на главную поместить?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elan_
"Много делается для людей" список людей прилагается..
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий