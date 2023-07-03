1 тур РПЛ 2023 2024 — расписание матчей, календарь, кто играет в первом туре

Теги премьер-лига Россия Футбол

Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей на 2023–2024 сезон. Первый тур пройдет с 21 по 23 июля. Действующий чемпион России «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет в гостях против «Нижнего Новгорода». Вице-чемпион и обладатель Кубка страны ЦСКА также первый матч сезона проведет на выезде против «Урала» из Екатеринбурга. Центральным матчем тура будет встреча московского «Динамо» и «Краснодара». Представляем вашему вниманию расписание матчей первого тура российской Премьер-лиги.

Первый тур РПЛ 23-24

  • «Спартак» — «Оренбург»
  • «Ростов» — «Факел»
  • «Динамо» — «Краснодар»
  • «Локомотив» — «Рубин»
  • «Ахмат» — «Крылья Советов»
  • «Сочи» — «Балтика»
  • «Пари Нижний Новгород» — «Зенит»
  • «Урал» — ЦСКА

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Никифоров
и как это понимать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий