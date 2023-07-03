Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей на 2023–2024 сезон. Первый тур пройдет с 21 по 23 июля. Действующий чемпион России «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет в гостях против «Нижнего Новгорода». Вице-чемпион и обладатель Кубка страны ЦСКА также первый матч сезона проведет на выезде против «Урала» из Екатеринбурга. Центральным матчем тура будет встреча московского «Динамо» и «Краснодара». Представляем вашему вниманию расписание матчей первого тура российской Премьер-лиги.

Первый тур РПЛ 23-24