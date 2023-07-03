1 тур РПЛ 2023 2024 — расписание матчей, календарь, кто играет в первом туре
Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей на 2023–2024 сезон. Первый тур пройдет с 21 по 23 июля. Действующий чемпион России «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет в гостях против «Нижнего Новгорода». Вице-чемпион и обладатель Кубка страны ЦСКА также первый матч сезона проведет на выезде против «Урала» из Екатеринбурга. Центральным матчем тура будет встреча московского «Динамо» и «Краснодара». Представляем вашему вниманию расписание матчей первого тура российской Премьер-лиги.
Первый тур РПЛ 23-24
- «Спартак» — «Оренбург»
- «Ростов» — «Факел»
- «Динамо» — «Краснодар»
- «Локомотив» — «Рубин»
- «Ахмат» — «Крылья Советов»
- «Сочи» — «Балтика»
- «Пари Нижний Новгород» — «Зенит»
- «Урал» — ЦСКА
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