Хлусевич о «Спартаке»: «Тяжело от понимания, что даже на поле не выходишь. Это футбол, не первый и не последний такой случай»
Даниил Хлусевич признался, что переживает из-за нехватки игрового времени.
– Как ты воспринимал, что долго не играл, особенно в начале весенней части сезона?
– Тяжело. Любому футболисту тяжело, кто не играет. Особенно тогда, когда отыграл весь предыдущий сезон в старте, вызывался в сборную.
Все равно тяжело от понимания, что ты просто даже на поле не выходишь. Так бывает, это футбол, не первый и не последний такой случай.
– Деян [Станкович] тебе это объяснял?
– Об этом не буду говорить, – сказал полузащитник «Спартака».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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