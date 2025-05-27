Хлусевич о «Спартаке»: «Тяжело от понимания, что даже на поле не выходишь. Это футбол, не первый и не последний такой случай»

Даниил Хлусевич признался, что переживает из-за нехватки игрового времени.

– Как ты воспринимал, что долго не играл, особенно в начале весенней части сезона?

– Тяжело. Любому футболисту тяжело, кто не играет. Особенно тогда, когда отыграл весь предыдущий сезон в старте, вызывался в сборную.

Все равно тяжело от понимания, что ты просто даже на поле не выходишь. Так бывает, это футбол, не первый и не последний такой случай.

– Деян [Станкович] тебе это объяснял?

– Об этом не буду говорить, – сказал полузащитник «Спартака ».