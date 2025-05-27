ЦСКА интересен Осипенко. Клуб ведет переговоры с защитником «Ростова» (Legalbet)
ЦСКА интересуется Максимом Осипенко.
По сведениям Legalbet, московский клуб уже ведет переговоры с 31-летним защитником «Ростова».
В этом сезоне Мир РПЛ футболист провел 30 матчей, забил 9 мячей и сделал 3 голевых передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость Осипенко в 5 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе «Спартака» и «Зенита» к защитнику.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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