ЦСКА интересен Осипенко. Клуб ведет переговоры с защитником «Ростова» (Legalbet)

ЦСКА интересуется Максимом Осипенко.

По сведениям Legalbet, московский клуб уже ведет переговоры с 31-летним защитником «Ростова ».

В этом сезоне Мир РПЛ футболист провел 30 матчей, забил 9 мячей и сделал 3 голевых передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Осипенко в 5 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе «Спартака» и «Зенита» к защитнику.