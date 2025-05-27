Суарес и Месси основали клуб «Депортиво ЛСМ». Он будет выступать в 4-й лиге Уругвая

Луис Суарес и Лионель Месси основали футбольный клуб.

Клуб «Депортиво ЛСМ», название которого образовано от инициалов футболистов «Интер Майами », начнет выступления с четвертого по силе дивизионе Уругвая.

Суарес объявил о создании клуба на своей странице в соцсети X, выложив видео, в котором он вместе с Месси рассказывает о проекте.

«Я хочу дать уругвайскому футболу, который я люблю и в котором вырос в детстве, возможности и инструменты для роста всех подростков и детей.

Вот почему мы хотим начать выступать под эгидой AUF (Футбольная ассоциация Уругвая – Спортс’’), что вызывает у нас большой интерес и является шагом вперед для меня и моей семьи в проекте, в который мы верим», – сказал экс-форвард «Барселоны» и сборной Уругвая .

«С детства мы многое пережили вместе, у нас был опыт в футбольной элите, и именно поэтому сегодня я хотел бы представить вам друга и партнера. Этот проект – идеальное место, чтобы продолжать делиться нашим видением футбола», – сказал форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

Изображение: x.com/DeportivoLSM