ЦСКА может подписать лучшего бомбардира и ассистента ПАОК Нарея. Агент сказал, что клубы общаются

Агент вингера ПАОК Халеда Нарея рассказал о возможном трансфере в ЦСКА.

– может оказаться в .

– Ведутся ли переговоры?

– Скажем так, клубы общаются, – сказал Эрсин Акан.

28-летний немец, выступающий как на правом фланге атаки, так и на краю обороны, в чемпионате Греции забил 7 голов и отдал 9 результативных передач – это лучшие показатели в команде.

Подробно со статистикой бывшего футболиста «Гамбурга» и «Фортуны» можно ознакомиться здесь.