ЦСКА может подписать лучшего бомбардира и ассистента ПАОК Нарея. Агент сказал, что клубы общаются
Агент вингера ПАОК Халеда Нарея рассказал о возможном трансфере в ЦСКА.
– Халед Нарей может оказаться в ЦСКА.
– Ведутся ли переговоры?
– Скажем так, клубы общаются, – сказал Эрсин Акан.
28-летний немец, выступающий как на правом фланге атаки, так и на краю обороны, в чемпионате Греции забил 7 голов и отдал 9 результативных передач – это лучшие показатели в команде.
Подробно со статистикой бывшего футболиста «Гамбурга» и «Фортуны» можно ознакомиться здесь.
P.S уже исправили.