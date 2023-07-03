ЦСКА может подписать лучшего бомбардира и ассистента ПАОК Нарея. Агент сказал, что клубы общаются

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция агенты Халед Нарей Спорт-Экспресс Футбол

Агент вингера ПАОК Халеда Нарея рассказал о возможном трансфере в ЦСКА.

Халед Нарей может оказаться в ЦСКА.

– Ведутся ли переговоры?

– Скажем так, клубы общаются, – сказал Эрсин Акан.

28-летний немец, выступающий как на правом фланге атаки, так и на краю обороны, в чемпионате Греции забил 7 голов и отдал 9 результативных передач – это лучшие показатели в команде.

Подробно со статистикой бывшего футболиста «Гамбурга» и «Фортуны» можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Пепси пеналдувич
Даже его тега не указали спортс спортс…
P.S уже исправили.
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OldRedWhite
Хорош на фото этот 28-милетний немец !
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ericssons
Не похоже на правду.
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Честный контроль
Господи, да зачем эту желтизну от фантастов перепечатывать.
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Алексей Прядко
Вроде и неплохо выглядит для ЦСКА, но есть все равно не очень хорошие моменты: 1.игроку уже несколько недель 29 лет(не супер старый, но не молодой, года на 3-4 хватит максимум)2. чемпионат Греции не особо сильный по сравнению с рпл, так что игрок может провалиться. 3. если его взять 2-3 млн, то может норм, дороже — брать не стоит.
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Ярик01
Что за у него была болезнь с начала апреля до конца сезона
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Mikhalych77
Ответ OldRedWhite
Хорош на фото этот 28-милетний немец !
Истинный ариец. Характер — нордический, выдержанный.
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