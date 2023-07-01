«ЦСКА должен обойти «Зенит». У питерцев хорошее нападение, но другие линии у армейцев лучше, более ровный состав». Пономарев о красно-синих

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев считает, что ЦСКА поборется с «Зенитом» за чемпионство в Мир РПЛ.

«Думаю, цели уже поставили. Мы нацелены на первое место, на чемпионство. Мы должны обойти «Зенит». Конкуренцию мы составим хорошую.

У ЦСКА сейчас более ровный состав, чем у «Зенита». У питерцев хорошее нападение, но другие линии у нас лучше. Так что мы нацелены на первое место, команда способна на это.

Конечно, немаловажным фактором станет судейство. В прошлом сезоне было безобразие. Ужасное судейство было. Надеюсь, сейчас все наладят, и ситуация изменится, потому что так работать нельзя. Это делает наш футбол очень противным», – сказал экс-игрок ЦСКА.

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zed_flame
Ответ Burel
таких игроков, как Кукуян и Кукуляк, у ЦСКА нет
Ты прав, брат. Без судей наш Спартак был бы в зоне вылета как пару лет назад. Надеюсь в этом сезоне ситуацию не будут менять.
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фанат Карпеначчо
пятница хорошо прошла
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
у ЦСКА сильнее центр поля, чем у Зенита?))
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Буковски
Уже с утра не просыхает
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Баженов
То есть ,еслиб не судейство ,то мыб им дали??? Не надо быть похожими на🐷🐷🐷.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Svitkov
Закусывать надо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Ганненко
Старик на солнышке перегрелся. Барриос,Вендел,Кузяев,Клаудиньо слабее Облякова,Кучаева и ко. Мда..
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
У ЦСКА полузащита сильнее чем у Зенита? Я правильно понял Понамарёва? А как с опорником? Назовите, кто может встать в один уровень с Барриосом ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юр Бас
Не понимаю о чем он говорит. У Зенита во всех линиях норм игроки, для РПЛ. А вернее сказать лучшие из всех наших команд. Поэтому Армейцам нужно усиление. И не нужно забывать о других командах, таких как Спартак, Локо, Динамо, Краснодар, Ростов. На мой взгляд эти команды такие же претенденты, как и ЦСКА.
Пока не вижу за счёт чего Армейцы могут выиграть чемпионат.......бороться за тройку, да это возможно.
Я болельщик Армейцев(если что).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ну если Набабкин останется, то шансы на титул есть. Если уйдёт, то без вариантов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юра Коленко
А кто такой Пономарев? Известный аналитик или бла-бла?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem saribekyan
У нас звёзды..?. ,,Мы должны!"
Не слишком ли самонадеянно?
Основания какие для ,,должны?
И ещё... С какого. ### перепуга у вас и средняя линия, и защита, и вратарь сильнее?
У всё глаз нет, понимания футбола нет?
Или ,,лавры" Спартака покоя не дают?
Не ожидал таких высказываний от представителя УСКА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Что он несёт?! И опять судейство виновато!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кую коней
«ЦСКА должен обойти «Зенит»
-------------------------
Я не против, ЦСКА 4 место, Зенит 5 место
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Элверс
Сильнее полузащита? Да что он такое несёт. У армейцев опорников нет таких, как у Зенита. ЦСКА сразу потеряют очки в начале чемпионата потом снова не догонят никого. У Спартака тоже куча проблем. Локомотив может выстрелить, но Зенит всё равно чемпион к сожалению
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem saribekyan
Ответ Bartez1986
у ЦСКА сильнее центр поля, чем у Зенита?))
Ты правильно понял... Раз он сказал, то с сегодняшнего дня так будем считать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem saribekyan
Ответ Андрей Баженов
То есть ,еслиб не судейство ,то мыб им дали??? Не надо быть похожими на🐷🐷🐷.
,,Мы бы им дали, если бы нас догнали"- Понамарев...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem saribekyan
Ответ Юра Коленко
А кто такой Пономарев? Известный аналитик или бла-бла?
Получается, бла- бла...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem saribekyan
Ответ artem saribekyan
У нас звёзды..?. ,,Мы должны!" Не слишком ли самонадеянно? Основания какие для ,,должны? И ещё... С какого. ### перепуга у вас и средняя линия, и защита, и вратарь сильнее? У всё глаз нет, понимания футбола нет? Или ,,лавры" Спартака покоя не дают? Не ожидал таких высказываний от представителя УСКА.
,,всех"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий