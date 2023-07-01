«ЦСКА должен обойти «Зенит». У питерцев хорошее нападение, но другие линии у армейцев лучше, более ровный состав». Пономарев о красно-синих

Владимир Пономарев считает, что ЦСКА поборется с «Зенитом» за чемпионство в Мир РПЛ.

«Думаю, цели уже поставили. Мы нацелены на первое место, на чемпионство. Мы должны обойти « ». Конкуренцию мы составим хорошую.

У ЦСКА сейчас более ровный состав, чем у «Зенита». У питерцев хорошее нападение, но другие линии у нас лучше. Так что мы нацелены на первое место, команда способна на это.

Конечно, немаловажным фактором станет судейство. В прошлом сезоне было безобразие. Ужасное судейство было. Надеюсь, сейчас все наладят, и ситуация изменится, потому что так работать нельзя. Это делает наш футбол очень противным», – сказал экс-игрок ЦСКА.