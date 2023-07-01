«ЦСКА должен обойти «Зенит». У питерцев хорошее нападение, но другие линии у армейцев лучше, более ровный состав». Пономарев о красно-синих
Владимир Пономарев считает, что ЦСКА поборется с «Зенитом» за чемпионство в Мир РПЛ.
«Думаю, цели уже поставили. Мы нацелены на первое место, на чемпионство. Мы должны обойти «Зенит». Конкуренцию мы составим хорошую.
У ЦСКА сейчас более ровный состав, чем у «Зенита». У питерцев хорошее нападение, но другие линии у нас лучше. Так что мы нацелены на первое место, команда способна на это.
Конечно, немаловажным фактором станет судейство. В прошлом сезоне было безобразие. Ужасное судейство было. Надеюсь, сейчас все наладят, и ситуация изменится, потому что так работать нельзя. Это делает наш футбол очень противным», – сказал экс-игрок ЦСКА.
Пока не вижу за счёт чего Армейцы могут выиграть чемпионат.......бороться за тройку, да это возможно.
Я болельщик Армейцев(если что).
Не слишком ли самонадеянно?
Основания какие для ,,должны?
И ещё... С какого. ### перепуга у вас и средняя линия, и защита, и вратарь сильнее?
У всё глаз нет, понимания футбола нет?
Или ,,лавры" Спартака покоя не дают?
Не ожидал таких высказываний от представителя УСКА.
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Я не против, ЦСКА 4 место, Зенит 5 место