«Тоттенхэм» продал Уинкса «Лестеру» за 10 млн фунтов. Хавбек подписал контракт на 3 года

Харри Уинкс перешел из «Тоттенхэма» в «Лестер».

«Лисы» объявили о переходе 27-летнего полузащитника. Он подписал контракт на 3 года.

Ранее сообщалось, что за трансфер «шпоры» получат 10 миллионов фунтов.

По итогам прошлого сезона « » занял 18-е место в турнирной таблице и вылетел в Чемпионшип.

дебютировал за « » в 2014 году и провел 203 матча в составе основной команды. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: lcfc.com