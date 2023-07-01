«Тоттенхэм» продал Уинкса «Лестеру» за 10 млн фунтов. Хавбек подписал контракт на 3 года

Теги премьер-лига Англия трансферы Тоттенхэм Лестер чемпионшип Харри Уинкс Футбол

Харри Уинкс перешел из «Тоттенхэма» в «Лестер».

«Лисы» объявили о переходе 27-летнего полузащитника. Он подписал контракт на 3 года. 

Ранее сообщалось, что за трансфер «шпоры» получат 10 миллионов фунтов. 

По итогам прошлого сезона АПЛ «Лестер» занял 18-е место в турнирной таблице и вылетел в Чемпионшип. 

Уинкс дебютировал за «Тоттенхэм» в 2014 году и провел 203 матча в составе основной команды. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: lcfc.com

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6 комментариев

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Пепси пеналдувич
Скорее это просто часть сделки по Медисону.
+8
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EKSPERT
Был новым Лукой Модричем
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Виталий Желтоусов
ждём возвращение Лестера в АПЛ - пусть сказка продолжится 🔥🔥🔥
+1
0
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London.is.blue
При Поче был добротным игроком старта.
0
0
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Никита Самарин
Ответ Пепси пеналдувич
Скорее это просто часть сделки по Медисону.
кэшбэк 😏
0
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