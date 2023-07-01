«Тоттенхэм» продал Уинкса «Лестеру» за 10 млн фунтов. Хавбек подписал контракт на 3 года
Харри Уинкс перешел из «Тоттенхэма» в «Лестер».
«Лисы» объявили о переходе 27-летнего полузащитника. Он подписал контракт на 3 года.
Ранее сообщалось, что за трансфер «шпоры» получат 10 миллионов фунтов.
По итогам прошлого сезона АПЛ «Лестер» занял 18-е место в турнирной таблице и вылетел в Чемпионшип.
Уинкс дебютировал за «Тоттенхэм» в 2014 году и провел 203 матча в составе основной команды. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Фото: lcfc.com
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