«Тоттенхэм» за 40 млн евро выкупил Порро у «Спортинга» (Фабрицио Романо)

Педро Порро остается в «Тоттенхэме» на постоянной основе.

По сведениям инсайдера , «шпоры» выкупили защитника у « » за 40 млн евро. Эта операция была предусмотрена в качестве обязательной при аренде испанца.

В 23-летний игрок провел 15 матчей и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.