«Тоттенхэм» за 40 млн евро выкупил Порро у «Спортинга» (Фабрицио Романо)
Педро Порро остается в «Тоттенхэме» на постоянной основе.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» выкупили защитника у «Спортинга» за 40 млн евро. Эта операция была предусмотрена в качестве обязательной при аренде испанца.
В АПЛ 23-летний игрок провел 15 матчей и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Тоттенхэму и Челси повезло с точки зрении того что они не будут участвовать в еврокубках.
Точно знаю, Ньюкаслу ударить болезн как дебютант участник в ЛЧ первые за 20 лет