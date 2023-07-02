«Тоттенхэм» за 40 млн евро выкупил Порро у «Спортинга» (Фабрицио Романо)

Теги высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Педро Порро деньги Фабрицио Романо Футбол

Педро Порро остается в «Тоттенхэме» на постоянной основе.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» выкупили защитника у «Спортинга» за 40 млн евро. Эта операция была предусмотрена в качестве обязательной при аренде испанца.

В АПЛ 23-летний игрок провел 15 матчей и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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AleKoro
Очень хорошая сделка 👍
+3
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RealJon
Теперь должны купить Опорника и Зашитника должного уровня, и сохранить лидеров.
Тоттенхэму и Челси повезло с точки зрении того что они не будут участвовать в еврокубках.
Точно знаю, Ньюкаслу ударить болезн как дебютант участник в ЛЧ первые за 20 лет
+5
-5
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Vvild
Топовый фуллбэк, как по мне. Начал, по крайней мере, он довольно бодро и без долгой адаптации.
0
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