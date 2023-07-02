Семак о Кузяеве: «Есть желание попробовать себя в европейском клубе. Возможно, он вернется — мы это уже проходили»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Далер Кузяев Футбол

Сергей Семак высказался о будущем Далера Кузяева в «Зените».

«У Далера это уже не первая попытка — у него есть желание попробовать себя в европейском клубе. Сейчас он занят поиском клуба, в котором он сможет продолжить выступление и попробовать себя в другом качестве.

Да, он попрощался, но, возможно, вернется — мы это уже проходили. В любом случае мы будем за него переживать, нам искренне хочется, чтобы мечты, которые есть у игроков, воплотились в жизнь и они играли там, где они хотят, получая при этом удовольствие от того, что они занимаются любимым делом», – сказал главный тренер «Зенита».

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1 комментарий

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неуловимый джо, обязательно вернётся...
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