Сергей Семак: «Кузяев предпочел бы попробовать силы в Европе. «Зениту» важно, чтобы он остался, но мы не можем заставлять»
Сергей Семак высказался о будущем Далера Кузяева.
Срок нынешнего контракта полузащитника с «Зенитом» истекает летом 2023 года.
«Зениту» важно, чтобы он остался. Но мы никого не можем заставлять.
Если у него будет хороший вариант, он предпочел бы попробовать свои силы в Европе. Если он останется, мы будем рады», – сказал главный тренер «Зенита».
В этом сезоне у Кузяева 5 голов и 5 результативных передач в 25 матчах за «Зенит». Полную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
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