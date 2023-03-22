Сергей Семак: «Кузяев предпочел бы попробовать силы в Европе. «Зениту» важно, чтобы он остался, но мы не можем заставлять»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Далер Кузяев Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Семак высказался о будущем Далера Кузяева.

Срок нынешнего контракта полузащитника с «Зенитом» истекает летом 2023 года.

«Зениту» важно, чтобы он остался. Но мы никого не можем заставлять.

Если у него будет хороший вариант, он предпочел бы попробовать свои силы в Европе. Если он останется, мы будем рады», – сказал главный тренер «Зенита».

В этом сезоне у Кузяева 5 голов и 5 результативных передач в 25 матчах за «Зенит». Полную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

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11 комментариев

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GromwuD
Кузяева стоит плотно на лавку посадить, чтоб его папаша перестал выделываться на счет нового контракта, через месяц все разговоры о европах закончатся..
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Michael Boldyrev
Попробывать в Европе Далер опоздал.
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Зелёный гопник
Далер Кузяев: «Семак предпочел бы попробовать силы в Европе. «Зениту» важно, чтобы он остался, но мы не можем заставлять»😅
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Pertinax Gandi
Так уж и не можете. С другой стороны, а каким таким "зарубежным клубам" интересен футболист Кузяев? Нижняя десятка клубов Турции или Израиля? Середняк Кипра? Лидер чемпионата Македонии?
0
-3
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Дри66линг Нейа
Ответ rarog
Лигу Приколов
Не совсем тебя понял:)
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Sodad
Ой да ладно, не можете вы
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rarog
Ответ Дри66линг Нейа
А в какую лигу Далер собирается идти?
Лигу Приколов
+1
-4
-3
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В Питере Пять
А в Европе он нужен только там, где мало платят.
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Злобный Конь
Да,но ведь в Европе русофобия,как убеждают Ткаченко и Ондуа.
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-5
-2
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Дри66линг Нейа
А в какую лигу Далер собирается идти?
+1
-1
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иван кочубей
начинается
+1
0
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