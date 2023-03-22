Сергей Семак: «Кузяев предпочел бы попробовать силы в Европе. «Зениту» важно, чтобы он остался, но мы не можем заставлять»

высказался о будущем .

Срок нынешнего контракта полузащитника с « » истекает летом 2023 года.

«Зениту» важно, чтобы он остался. Но мы никого не можем заставлять.

Если у него будет хороший вариант, он предпочел бы попробовать свои силы в Европе. Если он останется, мы будем рады», – сказал главный тренер «Зенита».

В этом сезоне у Кузяева 5 голов и 5 результативных передач в 25 матчах за «Зенит». Полную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

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