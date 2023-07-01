Сутормин о «Зените»: «Главное – стать чемпионами. Каким образом – это уже второстепенное»

Алексей Сутормин заявил о цели «Зенита» вновь стать чемпионом России.

– Не скучно ли становиться чемпионом каждый год? Не стоит ли поставить новую цель «Зениту» – пройти сезон без поражений?

– Главное – стать чемпионами. Каким образом - это уже второстепенное.

– Не хочется попробовать?

– Пробовать будем, конечно. А там посмотрим. Как получится. Цель – стать чемпионами, – сказал хавбек «Зенита».