Сутормин о «Зените»: «Главное – стать чемпионами. Каким образом – это уже второстепенное»
Алексей Сутормин заявил о цели «Зенита» вновь стать чемпионом России.
– Не скучно ли становиться чемпионом каждый год? Не стоит ли поставить новую цель «Зениту» – пройти сезон без поражений?
– Главное – стать чемпионами. Каким образом - это уже второстепенное.
– Не хочется попробовать?
– Пробовать будем, конечно. А там посмотрим. Как получится. Цель – стать чемпионами, – сказал хавбек «Зенита».
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