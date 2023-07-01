Сутормин о «Зените»: «Главное – стать чемпионами. Каким образом – это уже второстепенное»

Теги Зенит премьер-лига Россия Алексей Сутормин Спорт-Экспресс Футбол

Алексей Сутормин заявил о цели «Зенита» вновь стать чемпионом России.

– Не скучно ли становиться чемпионом каждый год? Не стоит ли поставить новую цель «Зениту» – пройти сезон без поражений?

– Главное – стать чемпионами. Каким образом - это уже второстепенное.

– Не хочется попробовать?

– Пробовать будем, конечно. А там посмотрим. Как получится. Цель – стать чемпионами, – сказал хавбек «Зенита».

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1 комментарий

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savik-A.M.
вот реально легенда Зенита , ни кто его не вспомнит как футболиста , а ценник уже мем . Привет ему от Тихоновецкого , который разошелся на мемы , и за упоминие его имени на спортсе даже банили
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