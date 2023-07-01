Гари Невилл: «Вратарь «МЮ» – сложнейшая работа в английском футболе из-за пристального внимания. Де Хеа был лучшим в ужасной команде, но сейчас «Юнайтед» нужен топ-голкипер»

Гари Невилл признал, что Давид Де Хеа заставил его изменить мнение о нем.

«Я не хочу критиковать вратаря, который блистательно играл за « » в течение последних 10 лет. У него были трудные моменты, и я изначально не считал, что он достаточно хорош для команды. Он был слишком худым, ему не хватало физической силы. Я много его ругал.

Но на протяжении 4-5 лет он был очень хорош и выступал на высоком уровне. Он был лучшим игроком в ужасной команде и поддерживал высокий уровень игры.

В последние годы, как сказал Рой Кин, он пропускал такие голы, как с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

Быть вратарем «МЮ» – самая сложная работа в английском футболе. Она привлекает самое пристальное внимание.

При мне за «МЮ» играли два великих вратаря: и ван дер Сар. За время между этими периодами мы проиграли 4 титула из 5. Вам нужен вратарь мирового уровня. и «МЮ» он нужен прямо сейчас», – сказал экс-защитник «Юнайтед» в эфире The Overlap Live.