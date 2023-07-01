Гари Невилл: «Вратарь «МЮ» – сложнейшая работа в английском футболе из-за пристального внимания. Де Хеа был лучшим в ужасной команде, но сейчас «Юнайтед» нужен топ-голкипер»

Теги Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар Гари Невилл премьер-лига Англия Петер Шмейхель Давид Де Хеа Футбол

Гари Невилл признал, что Давид Де Хеа заставил его изменить мнение о нем.

«Я не хочу критиковать вратаря, который блистательно играл за «Манчестер Юнайтед» в течение последних 10 лет. У него были трудные моменты, и я изначально не считал, что он достаточно хорош для команды. Он был слишком худым, ему не хватало физической силы. Я много его ругал.

Но на протяжении 4-5 лет он был очень хорош и выступал на высоком уровне. Он был лучшим игроком в ужасной команде и поддерживал высокий уровень игры.

В последние годы, как сказал Рой Кин, он пропускал такие голы, как с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

Быть вратарем «МЮ» – самая сложная работа в английском футболе. Она привлекает самое пристальное внимание.

При мне за «МЮ» играли два великих вратаря: Петер Шмейхель и Эдвин ван дер Сар. За время между этими периодами мы проиграли 4 титула из 5. Вам нужен вратарь мирового уровня. и «МЮ» он нужен прямо сейчас», – сказал экс-защитник «Юнайтед» в эфире The Overlap Live.

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11 комментариев

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metodgaussa
Привлекает столько же внимания как и работа любого другого вратаря топ клуба. Если бы Де Хея держал уровень и подходил под систему Тен Хага, то никто бы и не писал ничего, максимум про огромную зп
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Чёрный тюльпан
Ответ metodgaussa
Привлекает столько же внимания как и работа любого другого вратаря топ клуба. Если бы Де Хея держал уровень и подходил под систему Тен Хага, то никто бы и не писал ничего, максимум про огромную зп
Когда Де Хеа нормально стоял, то про его зарплату в принципе мало вспоминали. Я даже помню, как скорее обратное мнение было, мол полностью заслужил, что тащит в одно лицо МЮ в ЛЧ при Моуриньо, когда по его воротам за матч могли больше 2 десятков ударов нанести. Вот команды-автобусы для него оптимальный вариант, чтобы соперник пулял издали, а Давид делал красивые сейвы. Может реально стоит в Роме себя попробовать, если пойдёт на солидное понижение в финансах. Да и в Италии жене будет комфортно, потому что климат похож на испанский.
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svft
это Онана что ли?
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Никита Солей
Давид отличный кипер,со своими плюсами и минусами.Удачи!
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stanvixx
Ответ Никита Солей
Давид отличный кипер,со своими плюсами и минусами.Удачи!
С плюсами - отличный. С минусами - ниже среднего )
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Supreme Allah
Ответ svft
это Онана что ли?
Да особо нету таких, им какого нибудь Эдерсона надо забирать , прям топовых вратарей штук 5-6 на всю Европу.
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