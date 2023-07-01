Уилшер об игре против Беллами в 16 лет: «После матча я захотел его футболку и отдал свою. Когда я обернулся, он вытирал ею бутсы»

Джек Уилшер рассказал, что Крэйг Беллами вытер его футболкой бутсы после обмена.

«Я помню Крэйга Беллами, да. Я играл против него, мне было всего 16. Это было в Кубке лиги, игра на выезде с «Ман Сити», он весь матч ужасно вел себя по отношению ко мне.

В любом случае, после игры я захотел его футболку: «Можно мне твою футболку?» Он отдал ее мне, я отдал ему свою, я ушел, а когда я обернулся, он вытирал свои бутсы моей футболкой!» – сказал бывший полузащитник «Арсенала» в эфире The George Groves Boxing Club.