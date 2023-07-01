Уилшер об игре против Беллами в 16 лет: «После матча я захотел его футболку и отдал свою. Когда я обернулся, он вытирал ею бутсы»

Теги Крэйг Беллами Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Джек Уилшер игровая форма Футбол

Джек Уилшер рассказал, что Крэйг Беллами вытер его футболкой бутсы после обмена.

«Я помню Крэйга Беллами, да. Я играл против него, мне было всего 16. Это было в Кубке лиги, игра на выезде с «Ман Сити», он весь матч ужасно вел себя по отношению ко мне. 

В любом случае, после игры я захотел его футболку: «Можно мне твою футболку?» Он отдал ее мне, я отдал ему свою, я ушел, а когда я обернулся, он вытирал свои бутсы моей футболкой!» – сказал бывший полузащитник «Арсенала» в эфире The George Groves Boxing Club. 

10 комментариев

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Рашпель793
Ну тут вообще неудивительно, если вспомнить, что Беллами за персонаж )) Больше удивило, что он вообще согласился с каким-то пацанчиком футболками поменяться )
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London.is.blue
Беллами олдскульная быдлота из АПЛ.
Классный игрок был.
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Люблю Марго Робби
Ответ Рашпель793
Ну тут вообще неудивительно, если вспомнить, что Беллами за персонаж )) Больше удивило, что он вообще согласился с каким-то пацанчиком футболками поменяться )
При этом игрок был шикарный, только его внутренний гопарь не дал полностью раскрыть весь потенциал))
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