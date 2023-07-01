«Милану», «Ньюкаслу» и «Лейпцигу» интересен Линдстрем. «Айнтрахт» оценивает хавбека в 30-40 млн евро

Теги Айнтрахт Франкфурт Милан Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия высшая лига Дания Брондбю возможные трансферы РБ Лейпциг Йеспер Линдстрем Футбол

Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем может сменить клуб.

Интерес к 23-летнему футболисту проявляют «Милан», «Лейпциг» и «Ньюкасл», сообщает Fussball.News со ссылкой на Bild. Английский и итальянский клубы могут подготовить трансферные предложения в ближайшее время.

«Айнтрахт» оценивает игрока в 30-40 миллионов евро. При этом 15% от суммы трансфера достанется датскому «Брондбю». 

В минувшем сезоне Бундеслиги Линдстрем провел 27 матчей, отличившись 7 голами и 2 результативными передачами. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

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11 комментариев

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kilcher
Почему он еще не в Брентфорде
+7
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LaffyTaffy
Никлас?
+3
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Amalfitano
Ответ ya_za_ac_milan
Хочется на самом деле игрока типажа Бареллы на позицию атакующего полузащитника. Быстрый, прессингующий, у которого 2 легких, хороший пас и тд. Это суперважная позиция в схеме 4-2-3-1. Милан уже за 10 лет кучу десяток купил. Более менее только на этой позиции Чалханоглу заиграл и всё, да и то в последний сезон. Нет смысла рисковать и ставить на эту позицию Камаду или Пулишича если есть сомнения. Надо брать игрока хоть за 50 млн. Так как у Милана если не лучшая, то одна из лучших защитных линий в Европе. Полузащиту пересобирают в этом сезоне. Имея Леао и Чуквуэзу в нападении- можно вообще на ЛЧ замахнуться. Милан очень сильный может собраться. Главное не торопиться с выбором десятки. Крайне важная позиция на поле. Купим второго Кака выиграем ЛЧ, купим второго Де Кетеларе вообще вне топ4 серии А можем оказаться. Как карточный домик все может рухнуть. Очевидно в Камаду не верят уже.
Видимо ты пропустил несколько недель. Милан продаёт за дорого. А покупает только лавочников из других клубов. Лучшая защита Европы у Милана??? Там где играют игроки которые не попадают в свои сборные и старый скандинав который косячил всю карьеру начиная с Вольфсбурга?
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0
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ya_za_ac_milan
Хочется на самом деле игрока типажа Бареллы на позицию атакующего полузащитника. Быстрый, прессингующий, у которого 2 легких, хороший пас и тд. Это суперважная позиция в схеме 4-2-3-1. Милан уже за 10 лет кучу десяток купил. Более менее только на этой позиции Чалханоглу заиграл и всё, да и то в последний сезон. Нет смысла рисковать и ставить на эту позицию Камаду или Пулишича если есть сомнения. Надо брать игрока хоть за 50 млн. Так как у Милана если не лучшая, то одна из лучших защитных линий в Европе. Полузащиту пересобирают в этом сезоне. Имея Леао и Чуквуэзу в нападении- можно вообще на ЛЧ замахнуться. Милан очень сильный может собраться. Главное не торопиться с выбором десятки. Крайне важная позиция на поле. Купим второго Кака выиграем ЛЧ, купим второго Де Кетеларе вообще вне топ4 серии А можем оказаться. Как карточный домик все может рухнуть. Очевидно в Камаду не верят уже.
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Amalfitano
Датчанин создан для игры в АПЛ. Как по мне ему больше всего подойдут Ливерпуль или Ньюкасл. Скорость у него запредельная. И скоростной дриблинг на уровне.
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Marina_Greta
Милан потихоньку закупается игроками. Пулишич вроде тоже туда собрался.
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whereissuso
Ответ ya_za_ac_milan
Камада играет намного хуже Чуквуэзе. Будет хорошо если на последний слот игроков не из ЕС заберем именно нигерийца. По японцу сомнения видимо появились, да бесплатный он, но у Милана на самом то деле есть деньги. Трансферный бюджет до 140-150 млн. За такие деньги можно сильных игроков накупить, намного сильнее чем Камада.
Камада играет хуже, чем Кастильехо, интересно, по каким критерями это определено?)
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Born is the King
Ответ ya_za_ac_milan
Хочется на самом деле игрока типажа Бареллы на позицию атакующего полузащитника. Быстрый, прессингующий, у которого 2 легких, хороший пас и тд. Это суперважная позиция в схеме 4-2-3-1. Милан уже за 10 лет кучу десяток купил. Более менее только на этой позиции Чалханоглу заиграл и всё, да и то в последний сезон. Нет смысла рисковать и ставить на эту позицию Камаду или Пулишича если есть сомнения. Надо брать игрока хоть за 50 млн. Так как у Милана если не лучшая, то одна из лучших защитных линий в Европе. Полузащиту пересобирают в этом сезоне. Имея Леао и Чуквуэзу в нападении- можно вообще на ЛЧ замахнуться. Милан очень сильный может собраться. Главное не торопиться с выбором десятки. Крайне важная позиция на поле. Купим второго Кака выиграем ЛЧ, купим второго Де Кетеларе вообще вне топ4 серии А можем оказаться. Как карточный домик все может рухнуть. Очевидно в Камаду не верят уже.
"Купим второго Кака выиграем ЛЧ"

Какое тонкое понимание футбола.
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