«Милану», «Ньюкаслу» и «Лейпцигу» интересен Линдстрем. «Айнтрахт» оценивает хавбека в 30-40 млн евро

Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем может сменить клуб.

Интерес к 23-летнему футболисту проявляют « », « » и « », сообщает Fussball.News со ссылкой на Bild. Английский и итальянский клубы могут подготовить трансферные предложения в ближайшее время.

« » оценивает игрока в 30-40 миллионов евро. При этом 15% от суммы трансфера достанется датскому « ».

В минувшем сезоне Бундеслиги Линдстрем провел 27 матчей, отличившись 7 голами и 2 результативными передачами. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.