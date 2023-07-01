«Милану», «Ньюкаслу» и «Лейпцигу» интересен Линдстрем. «Айнтрахт» оценивает хавбека в 30-40 млн евро
Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем может сменить клуб.
Интерес к 23-летнему футболисту проявляют «Милан», «Лейпциг» и «Ньюкасл», сообщает Fussball.News со ссылкой на Bild. Английский и итальянский клубы могут подготовить трансферные предложения в ближайшее время.
«Айнтрахт» оценивает игрока в 30-40 миллионов евро. При этом 15% от суммы трансфера достанется датскому «Брондбю».
В минувшем сезоне Бундеслиги Линдстрем провел 27 матчей, отличившись 7 голами и 2 результативными передачами. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Какое тонкое понимание футбола.