Каннаваро возглавит «Фатих Карагюмрюк» Оздоева
Фабио Каннаваро поработает в Турции.
Итальянец станет новым главным тренером «Фатих Карагюмрюк», сообщает Джанлука Ди Марцио. Стороны достигли договоренности, Каннаваро прибудет в расположение клуба через несколько дней.
За команду из Стамбула выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. Также сообщалось об интересе клуба к Александру Кокорину, Андрею Луневу и Данилу Круговому.
последним клубом Каннаваро был «Беневенто». Под руководством экс-защитника сборной Италии команда одержала 3 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.
До этого Фабио возглавлял «Гуанчжоу», «Аль-Наср» и «Тяньцзинь Тяньхай».
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