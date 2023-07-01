Каннаваро возглавит «Фатих Карагюмрюк» Оздоева

Теги Фабио Каннаваро высшая лига Турция Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Футбол

Фабио Каннаваро поработает в Турции.

Итальянец станет новым главным тренером «Фатих Карагюмрюк», сообщает Джанлука Ди Марцио. Стороны достигли договоренности, Каннаваро прибудет в расположение клуба через несколько дней. 

За команду из Стамбула выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. Также сообщалось об интересе клуба к Александру Кокорину, Андрею Луневу и Данилу Круговому. 

последним клубом Каннаваро был «Беневенто». Под руководством экс-защитника сборной Италии команда одержала 3 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений. 

До этого Фабио возглавлял «Гуанчжоу», «Аль-Наср» и «Тяньцзинь Тяньхай».

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4 комментария

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noti22
У Пирло Магомед уже научился делать пасы, сейчас научится у Каннаваро отбирать мячи и будет готовый опорник для Ювентуса
+6
-1
+5
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Andrey Konovalov
Они там с Пирло пост сдал, пост принял🤣
+4
0
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Бухгалтер2021
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круговорот итальянцев в природе
+1
-1
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x2dj8fx6q7
Следующий кто? Тотти ? Дель Пьеро? Баджо? 😁😁
0
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