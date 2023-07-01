Каннаваро возглавит «Фатих Карагюмрюк» Оздоева

Фабио Каннаваро поработает в Турции.

Итальянец станет новым главным тренером « », сообщает Джанлука Ди Марцио. Стороны достигли договоренности, Каннаваро прибудет в расположение клуба через несколько дней.

За команду из Стамбула выступает российский полузащитник . Также сообщалось об интересе клуба к Александру Кокорину, Андрею Луневу и Данилу Круговому.

последним клубом был «Беневенто». Под руководством экс-защитника сборной Италии команда одержала 3 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

До этого Фабио возглавлял «Гуанчжоу», «Аль-Наср» и «Тяньцзинь Тяньхай».