Тюрам завтра в «Интере» пройдет медосмотр, Маркус подпишет контракт на 5 лет

Теги Боруссия Менхенгладбах Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Маркус Тюрам Фабрицио Романо Футбол

Маркус Тюрам завтра прилетит в Милан для завершения перехода в «Интер».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, форвард пройдет медосмотр и заключит с «нерадзурри» пятилетний контракт.

Нападающий будет получать 6-6,5 млн евро в год. Он присоединится к новой команде в качестве свободного агента по истечении срока контракта с «Боруссией» Менхенгладбах.

В Бундеслиге-2022/23 Тюрам забил 13 голов за 30 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Artyr Dydkin
Ответ вкус крабовых чипсов
Отчасти из за статуса свободного агента, Тюрам под конец карьеры получает наконец шанса в топах. А с учетом ухода Джеко и Лукаку, переход для него вообще как джекпот)
У него карьера в 25 лет заканчивается?
+22
-1
+21
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xj62jj4qtm
Интересно понаблюдать, вполне добротный игрок ротации может получиться!
+3
-1
+2
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Дмитрий Мужанов
Ответ xj62jj4qtm
Интересно понаблюдать, вполне добротный игрок ротации может получиться!
Если ещё более классного форварда не возьмут, то видимо будет часто в старте играть, и это не особо радует(значит уровень атаки будет не самый лучший)
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