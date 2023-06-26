Тюрам завтра в «Интере» пройдет медосмотр, Маркус подпишет контракт на 5 лет

Маркус Тюрам завтра прилетит в Милан для завершения перехода в «Интер».

Как утверждает инсайдер , форвард пройдет медосмотр и заключит с «нерадзурри» пятилетний контракт.

Нападающий будет получать 6-6,5 млн евро в год. Он присоединится к новой команде в качестве свободного агента по истечении срока контракта с «Боруссией» .

В Бундеслиге-2022/23 забил 13 голов за 30 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.