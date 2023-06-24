«Балтика» может получить форму янтарного цвета с лого «Ростеха»: «Это популяризация янтаря, привитие культуры его потребления»

В «Ростехе» сообщили о последствиях сотрудничества организации с «Балтикой».

«Хорошая идея, чтобы третий комплект формы был янтарный. Это популяризация собственно янтаря, привитие культуры потребления янтаря», – заявил исполнительный директор корпорации Олег Евтушенко.

Как передает «ФедералПресс», у АО «Калининградский янтарный комбинат», принадлежащего «Ростеху», есть футбольная команда, использующая комплекты экипировки в цветах предприятия. По аналогии с этим планируется выпустить форму для игроков «Балтики». На футболках будет размещен логотип «Ростеха».

Также стадион в будет переименован в «Ростех-Арену».

Крупный денежный сдвиг в РПЛ: «Ростех» будет содержать «Балтику» и уходит из «Арсенала». Что случилось?