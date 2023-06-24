«Балтика» может получить форму янтарного цвета с лого «Ростеха»: «Это популяризация янтаря, привитие культуры его потребления»

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В «Ростехе» сообщили о последствиях сотрудничества организации с «Балтикой».

«Хорошая идея, чтобы третий комплект формы был янтарный. Это популяризация собственно янтаря, привитие культуры потребления янтаря», – заявил исполнительный директор корпорации Олег Евтушенко.

Как передает «ФедералПресс», у АО «Калининградский янтарный комбинат», принадлежащего «Ростеху», есть футбольная команда, использующая комплекты экипировки в цветах предприятия. По аналогии с этим планируется выпустить форму для игроков «Балтики». На футболках будет размещен логотип «Ростеха».

Также стадион в Калининграде будет переименован в «Ростех-Арену».

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4 комментария

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Газонокосильщик Хави
Откинуть происходящее - отличная идея. Когда идет популяризация того, чем известен регион
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Альтависта
В сезоне 17-18 была такая. Выглядела симпатично.
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