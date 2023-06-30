«Краснодар» подписал защитника «Оренбурга» Эктова. Контракт – до 2026 года

Александр Эктов перешел в «Краснодар» из «Оренбурга».

Сегодня 27-летний фланговый защитник подписал контракт до 30 июня 2026 года. Эктов будет выступать под 23-м номером.

Стоит отметить, что может действовать на обоих флангах в полузащите и обороне. В « » он чаще всего выходил на позиции правого защитника.

В прошлом сезоне у 3 гола и 1 результативная передача в 25 матчах Мир . Полную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: fckrasnodar.ru