«Краснодар» подписал защитника «Оренбурга» Эктова. Контракт – до 2026 года
Александр Эктов перешел в «Краснодар» из «Оренбурга».
Сегодня 27-летний фланговый защитник подписал контракт до 30 июня 2026 года. Эктов будет выступать под 23-м номером.
Стоит отметить, что Александр может действовать на обоих флангах в полузащите и обороне. В «Оренбурге» он чаще всего выходил на позиции правого защитника.
В прошлом сезоне у Эктова 3 гола и 1 результативная передача в 25 матчах Мир РПЛ. Полную статистику игрока можно найти здесь.
Фото: fckrasnodar.ru
Кто реально смотрит наш футбол, тот видел, как этот трудяга пашет, своей игрой добился повышения.
Удачи в Краснодаре!