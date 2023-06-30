«Краснодар» подписал защитника «Оренбурга» Эктова. Контракт – до 2026 года

Теги премьер-лига Россия трансферы Оренбург Краснодар Александр Эктов Футбол

Александр Эктов перешел в «Краснодар» из «Оренбурга».

Сегодня 27-летний фланговый защитник подписал контракт до 30 июня 2026 года. Эктов будет выступать под 23-м номером.

Стоит отметить, что Александр может действовать на обоих флангах в полузащите и обороне. В «Оренбурге» он чаще всего выходил на позиции правого защитника.

В прошлом сезоне у Эктова 3 гола и 1 результативная передача в 25 матчах Мир РПЛ. Полную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: fckrasnodar.ru

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krasota19740
Супер трудяга и пахарь !!! Кому то музыку играть всякие там увертюры , а кому то и рояль таскать !! Наконец , таки такое приобретение !!! Еще бы Алонсо остался и Кайо куда нибудь делся и вообще бы было хорошо …
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
27nvn
Эктов - молодчик!
Кто реально смотрит наш футбол, тот видел, как этот трудяга пашет, своей игрой добился повышения.
Удачи в Краснодаре!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
А Полуэктов сейчас где?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Странный трансфер, всё-таки 27 лет, правый защитник, где у Краснодара играют свой воспитанник Волков и опытный Петров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Teodrakis
Новый стоцкий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pasha_t
Перед тем как записывали фамилию в паспорте икнули?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DiegoBaggioRonaldinho
Шансы что заиграет процентов 30
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камбоджа Иванов
Ответ Бухгалтер2021
правильно.главное что не дцатый бразилец как в Ботафого
Слава Богу, что в Краснодаре одни воспитанники, и нет там никаких Алонсо, Кайо, Рамиреза, Ленини, Баньяца, Кади, Олусегуна, Батчи, Мозеса, Окоронкво и Кордобы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Ксенофонтов
Ответ Камбоджа Иванов
Слава Богу, что в Краснодаре одни воспитанники, и нет там никаких Алонсо, Кайо, Рамиреза, Ленини, Баньяца, Кади, Олусегуна, Батчи, Мозеса, Окоронкво и Кордобы.
Ты к чему это, приятель?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Эсперов
Ответ krasota19740
Супер трудяга и пахарь !!! Кому то музыку играть всякие там увертюры , а кому то и рояль таскать !! Наконец , таки такое приобретение !!! Еще бы Алонсо остался и Кайо куда нибудь делся и вообще бы было хорошо …
Алонсо и так уже в Краснодаре судя по инстаграму.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий