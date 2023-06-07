«Краснодар» подтвердил переход Эктова из «Оренбурга»
Александр Эктов перейдет в «Краснодар» из «Оренбурга».
Южане сообщили, что договорились с «Оренбургом» о трансфере 27-летнего футболиста. Через несколько дней Эктов прибудет в Краснодар, пройдет медобследование и подпишет личный контракт.
Несколько дней назад «Спорт-Экспресс» сообщал, что срок соглашения Эктова с «Краснодаром» будет рассчитан на 3 года.
Александр может действовать на обоих флангах в полузащите и обороне. В «Оренбурге» он чаще всего выходил на позиции правого защитника.
В этом сезоне у Эктова 3 гола и 1 результативная передача в 25 матчах Мир РПЛ за «Оренбург». Полную статистику игрока можно найти здесь.
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Оренбург же уже совершил три трансфера, но нашем любимом спортсе нет ни одного сообщения об этом. Орен подписал на замену Эктову Сидорова из Кубани, купил перспективного турка-дриблера и укрепил центральную зону полузащиты очередным перспективным аргентинцем