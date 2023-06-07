«Краснодар» подтвердил переход Эктова из «Оренбурга»

Александр Эктов перейдет в «Краснодар» из «Оренбурга».

Южане сообщили, что договорились с « » о трансфере 27-летнего футболиста. Через несколько дней Эктов прибудет в Краснодар, пройдет медобследование и подпишет личный контракт.

Несколько дней назад «Спорт-Экспресс» сообщал, что срок соглашения Эктова с « » будет рассчитан на 3 года.

Александр может действовать на обоих флангах в полузащите и обороне. В «Оренбурге» он чаще всего выходил на позиции правого защитника.

В этом сезоне у 3 гола и 1 результативная передача в 25 матчах Мир за «Оренбург». Полную статистику игрока можно найти здесь.

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