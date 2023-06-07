«Краснодар» подтвердил переход Эктова из «Оренбурга»

Теги премьер-лига Россия трансферы Оренбург Краснодар Александр Эктов Футбол

Александр Эктов перейдет в «Краснодар» из «Оренбурга».

Южане сообщили, что договорились с «Оренбургом» о трансфере 27-летнего футболиста. Через несколько дней Эктов прибудет в Краснодар, пройдет медобследование и подпишет личный контракт.

Несколько дней назад «Спорт-Экспресс» сообщал, что срок соглашения Эктова с «Краснодаром» будет рассчитан на 3 года.

Александр может действовать на обоих флангах в полузащите и обороне. В «Оренбурге» он чаще всего выходил на позиции правого защитника.

В этом сезоне у Эктова 3 гола и 1 результативная передача в 25 матчах Мир РПЛ за «Оренбург». Полную статистику игрока можно найти здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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13 комментариев

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Roman
Лучший игрок Оренбурга, если не брать латиносов. Настоящий трудяга, Краснодару повезло
Оренбург же уже совершил три трансфера, но нашем любимом спортсе нет ни одного сообщения об этом. Орен подписал на замену Эктову Сидорова из Кубани, купил перспективного турка-дриблера и укрепил центральную зону полузащиты очередным перспективным аргентинцем
+21
0
+21
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trav
Ответ Roman
Лучший игрок Оренбурга, если не брать латиносов. Настоящий трудяга, Краснодару повезло Оренбург же уже совершил три трансфера, но нашем любимом спортсе нет ни одного сообщения об этом. Орен подписал на замену Эктову Сидорова из Кубани, купил перспективного турка-дриблера и укрепил центральную зону полузащиты очередным перспективным аргентинцем
ты что нам же интереснее (нет) читать про подружку Антони и про Карину Истомину
+10
0
+10
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Axmat Cecenov
Ответ Severfan
стоимость трансфера пусть озвучат
Писали 72 млн рублей
+1
0
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Денис
Да как так то, он самим очень нужен...
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Dmitry Orlov
Эктов Бракамонтев.
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блокад блокадыч
хороший игрок, удачи ему в Краснодаре
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Дмитрий Тихонов
Опять полузащитник??? В защиту никого "Краснодар" не хочет взять?! Или там всё шикарно?!
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Severfan
стоимость трансфера пусть озвучат
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Спартак Уокер
Вот теперь Оренбург разбирать начали
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блокад блокадыч
Ответ Дмитрий Тихонов
Опять полузащитник??? В защиту никого "Краснодар" не хочет взять?! Или там всё шикарно?!
он защитник, может сыграть слева и справа
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Roman
Ответ Severfan
стоимость трансфера пусть озвучат
Где-то видел упоминание про 1 лям долларов
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блокад блокадыч
Ответ Roman
Где-то видел упоминание про 1 лям долларов
~800 к
0
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