Рэтклифф хочет контролировать трансферы «МЮ» с момента согласования сделки о продаже акций. Глейзеры вряд ли согласятся

Джим Рэтклифф хочет как можно скорее начать определять трансферную политику «МЮ».

Сообщалось, что владелец нефтяной компании INEOS намерен приобрести 69% акций, принадлежащих семье Глейзеров. Его последнее предложение – на большую сумму, чем предложение катарского шейха Джасима бин Хамада Аль Тани.

По данным The Telegraph, требует предоставить ему контроль над трансферами уже с момента согласования сделки – то есть до ее формального заключения.

Отмечается, что нынешние владельцы клуба вряд ли согласятся на такой шаг.

Влиять на деятельность клуба до завершения продажи хочет и катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани. Его требование заключается в том, чтобы после одобрения покупки « » все последующие финансовые операции согласовывали с будущими собственниками.

Вероятно, покупатели предполагают, что процесс заключения и оформления сделки может затянуться как минимум до открытия трансферного окна (10 июня).

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