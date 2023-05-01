Рэтклифф хочет контролировать трансферы «МЮ» с момента согласования сделки о продаже акций. Глейзеры вряд ли согласятся

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф хочет как можно скорее начать определять трансферную политику «МЮ».

Сообщалось, что владелец нефтяной компании INEOS намерен приобрести 69% акций, принадлежащих семье Глейзеров. Его последнее предложение – на большую сумму, чем предложение катарского шейха Джасима бин Хамада Аль Тани.

По данным The Telegraph, Рэтклифф требует предоставить ему контроль над трансферами уже с момента согласования сделки – то есть до ее формального заключения.

Отмечается, что нынешние владельцы клуба вряд ли согласятся на такой шаг.

Влиять на деятельность клуба до завершения продажи хочет и катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани. Его требование заключается в том, чтобы Глейзеры после одобрения покупки «Манчестер Юнайтед» все последующие финансовые операции согласовывали с будущими собственниками.

Вероятно, покупатели предполагают, что процесс заключения и оформления сделки может затянуться как минимум до открытия трансферного окна (10 июня).

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6 комментариев

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Jovana Jovičić
Ему и Хогвартс контролировать надо, и трансферы и МЮ.
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Микель Венгер
если и кому продавать клуб, так это арабам. рэтклифф уже владеет Ниццей, и фанаты недовольны руководством клуба. к тому же, у него есть абонемент на стэмфорд бридж (а я напомню, с его слов он фан мю).
+4
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+4
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avcgloronalduMU
откуда потом деньги на трансферы, когда для покупки мю он вытащит все накопления?
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mars
Ответ Jovana Jovičić
Ему и Хогвартс контролировать надо, и трансферы и МЮ.
первым делом назначит Поттера
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Гулжигит Жумабаевич
Ответ mars
первым делом назначит Поттера
Потом Лемпард.
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Val Smith
Ответ avcgloronalduMU
откуда потом деньги на трансферы, когда для покупки мю он вытащит все накопления?
Он скорее не на свои купит, а на деньги инвестиционного концерна как в случае с Боули.
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