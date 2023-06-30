«Атлетико» вернет старую эмблему с сезона-2024/25 – 88,68% сосьос проголосовали за это. Она отличается от нынешней фигурой медведя и цветами

Теги Атлетико Ла Лига болельщики игровая форма стиль Футбол

«Атлетико» вернет прежнюю эмблему после голосования болельщиков.

Клуб провел голосование среди сосьос о том, какую эмблему они хотят видеть: нынешнюю, которая появилась в 2017 году, или старую, которая отличается от текущей формой, оттенками цветов, положением медведя и цветом дерева.

В голосовании приняли участие 77 690 сосьос из 138 881. 68 894 члена клуба (88,68% от участников голосования) проголосовали за прежнюю эмблему, 8 796 сосьос (11,32% участников опроса) выбрали текущую.

«Атлетико» объявил, что с 1 июля 2024 года вернется к старой эмблеме. Отметим, что эмблема, представленная клубом, немного отличается от оригинального варианта – нет желтого обрамления.

Текущая эмблема «Атлетико». Фото: twitter.com/Atleti

Старая эмблема «Атлетико», которую будут использовать с 2024 года. Фото: twitter.com/Atleti

Модернизация эмблемы в 2017-м была проведена с целью упрощения логотипа и удаления цветов, не характерных для клуба – желтого, зеленого, коричневого и черного. Однако некоторые болельщики остались недовольны изменениями и призывали «Атлетико» вернуться к прежнему логотипу, в связи с чем клуб принял решение вынести вопрос на референдум.

«Атлетико» проводит референдум из-за эмблемы! Симеоне и Гризманн топят за старый логотип

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
меняли, не меняли, у спортса всё равно была старая
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Первая - более экологичная.
да , но вторая менее ущемляет права темнокожих
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flowhal
Старая будто в пэинте нарисована. Странное решение
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Билли Херрингтон
Удивительно. Компании и спортивные команды очень редко сдают назад после ребрендинга, даже если получилось так себе. Может тогда у фанатов Юве появится надежда?
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Безумный Макс
Ответ dr. cage
Правильное решение.. С этой модой на минимализм, современным дизигнерам волю дай, они бы эмблему Атлетико сделали из двух букв - АМ.. А через пару лет и М бы упразднили.. А так у испанских клубов красивые эмблемы .. Хоть местами и нелогичные, если опираться на геральдику как науку..
согласен на 100%
Ювентус Интер Фиорентина...эти клубы потеряли шикарные эмблемы и получили отвратительный минимализм
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Правильное решение..
С этой модой на минимализм, современным дизигнерам волю дай, они бы эмблему Атлетико сделали из двух букв - АМ.. А через пару лет и М бы упразднили..

А так у испанских клубов красивые эмблемы .. Хоть местами и нелогичные, если опираться на геральдику как науку..
+13
-8
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ответ Билли Херрингтон
Удивительно. Компании и спортивные команды очень редко сдают назад после ребрендинга, даже если получилось так себе. Может тогда у фанатов Юве появится надежда?
Удивительно, но удивительного мало)
У Атлетико очень мощный фан-клуб и многие до сих пор бойкотируют новую эмблему как в плане покупки клубной атрибутики, так и в демонстрациях средств поддержки на трибунах. Петиция, которая сработала. Редкий случай
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТвояМамка
Ответ Билли Херрингтон
Удивительно. Компании и спортивные команды очень редко сдают назад после ребрендинга, даже если получилось так себе. Может тогда у фанатов Юве появится надежда?
Рубин, помню, назад сдал, но там и эмблема была абсолютный трэш.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Отлично, мне лично старая эмблема тоже больше по душе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Первая - более экологичная.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Полоски по-другому расположены, в них тоже разница
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rude.
Ответ Билли Херрингтон
Удивительно. Компании и спортивные команды очень редко сдают назад после ребрендинга, даже если получилось так себе. Может тогда у фанатов Юве появится надежда?
У Атлетико еще терпимо. А Юве вообще тихий ужаснах какой-то. Как так можно ненавидеть своих фанатов...Если они еще остались конечно.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СуперНегр228
Чья это инициатива?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Redsfan
Ответ dr. cage
Правильное решение.. С этой модой на минимализм, современным дизигнерам волю дай, они бы эмблему Атлетико сделали из двух букв - АМ.. А через пару лет и М бы упразднили.. А так у испанских клубов красивые эмблемы .. Хоть местами и нелогичные, если опираться на геральдику как науку..
Вот только эмблема Атлетико как раз отличный пример сочетания минимализма и уважения к прежнему гербу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rad0
Ответ Безумный Макс
согласен на 100% Ювентус Интер Фиорентина...эти клубы потеряли шикарные эмблемы и получили отвратительный минимализм
Всё циклично. Я думаю, не так много времени пройдёт прежде, чем руководители этих клубов раздуплятся, что их жёстко обманули.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гоша Петров
Ответ Безумный Макс
согласен на 100% Ювентус Интер Фиорентина...эти клубы потеряли шикарные эмблемы и получили отвратительный минимализм
согласен,причем возможно тоже вернутся со временем к прошлому варианту
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мари Хуан
Ответ Spaten
Полоски по-другому расположены, в них тоже разница
И верхние углы разные)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kisliy33
ну все, теперь то попрёт!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olajuvon
А где матрас?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Муравьёв
Болелы Юве ждут, когда им вернут их легендарную историческую эмблему, и уберут этот позорный потекший краник!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поцелуй Оздоева
По-моему, смена эмблемы была связана с китайскими инвесторами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Эмблема новая, прям щит Капитана Америка.:))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<=Ubriaco_Belloccio=>
Мне новый больше нравится. Хотя это пусть решают болельщики Атлетико
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Наконец-то мишка выздоровеет. В новом логотипе было издевательство над гербом Мадрида. Впрочем, превалирование широких красных полос на новом логотипе понравилось больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мари Хуан
Надо было друго медведя с кустами добавить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий