«Атлетико» вернет старую эмблему с сезона-2024/25 – 88,68% сосьос проголосовали за это. Она отличается от нынешней фигурой медведя и цветами
«Атлетико» вернет прежнюю эмблему после голосования болельщиков.
Клуб провел голосование среди сосьос о том, какую эмблему они хотят видеть: нынешнюю, которая появилась в 2017 году, или старую, которая отличается от текущей формой, оттенками цветов, положением медведя и цветом дерева.
В голосовании приняли участие 77 690 сосьос из 138 881. 68 894 члена клуба (88,68% от участников голосования) проголосовали за прежнюю эмблему, 8 796 сосьос (11,32% участников опроса) выбрали текущую.
«Атлетико» объявил, что с 1 июля 2024 года вернется к старой эмблеме. Отметим, что эмблема, представленная клубом, немного отличается от оригинального варианта – нет желтого обрамления.
Текущая эмблема «Атлетико». Фото: twitter.com/Atleti
Старая эмблема «Атлетико», которую будут использовать с 2024 года. Фото: twitter.com/Atleti
Модернизация эмблемы в 2017-м была проведена с целью упрощения логотипа и удаления цветов, не характерных для клуба – желтого, зеленого, коричневого и черного. Однако некоторые болельщики остались недовольны изменениями и призывали «Атлетико» вернуться к прежнему логотипу, в связи с чем клуб принял решение вынести вопрос на референдум.
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С этой модой на минимализм, современным дизигнерам волю дай, они бы эмблему Атлетико сделали из двух букв - АМ.. А через пару лет и М бы упразднили..
А так у испанских клубов красивые эмблемы .. Хоть местами и нелогичные, если опираться на геральдику как науку..
У Атлетико очень мощный фан-клуб и многие до сих пор бойкотируют новую эмблему как в плане покупки клубной атрибутики, так и в демонстрациях средств поддержки на трибунах. Петиция, которая сработала. Редкий случай